Trump stelt ontmoeting met Rosenstein uit

Amerikaanse media hadden maandag nog bericht dat Rosenstein had aangeboden op te stappen. Aanleiding daarvoor is een bericht in The New York Times dat Rosenstein vorig jaar had voorgesteld stiekem opnames te maken van Trump om aan te tonen dat deze ongeschikt is voor het presidentsambt.

Het Witte Huis meldt dat Rosenstein en Trump elkaar nu komende week zullen ontmoeten. Binnen het Witte Huis zou worden getwijfeld of het gunstig is Rosenstein nu te laten vertrekken. Dat zou meer onrust betekenen in de aanloop naar de belangrijke congresverkiezingen in november.

Als Rosenstein het veld moet ruimen, heeft dat gevolgen voor het onderzoek naar mogelijke Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezing. Daar is de onderminister verantwoordelijk voor, omdat zijn politieke baas Jeff Sessions zich heeft teruggetrokken.