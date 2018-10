Zeven arrestaties voor plannen ’grote terroristische aanslag’ in Nederland

De mannen komen uit Arnhem (drie), Rotterdam (twee), Huissen (een) en Vlaardingen (een). De verdachten zijn aan het einde van de middag in Arnhem en Weert aangehouden. De twee mannen in Weert verbleven daar in een vakantiehuisje en reden donderdag in een bestelbusje toen ze door een arrestatieteam werden klemgereden. Volgens lokale media is daarbij geschoten door de speciale eenheid. Op beelden is te zien dat er bloed op de grond ligt. Het witte bestelbusje, met Frans kenteken, en twee personenauto’s zijn in beslag genomen, aldus weertdegekste.nl.

Of een agent in Weert heeft geschoten, wil de politie niet zeggen - wel is duidelijk dat de speciale eenheid geweld heeft gebruikt. Een of meerdere verdachten hebben daardoor lichte verwondingen opgelopen.

Verdachten waren bewapend

De leeftijden van de verdachten lopen uiteen van 21 tot 34 jaar. Bij de aanhoudingen, waarvoor diverse antiterreureenheden werden ingezet, vond de politie vijf handvuurwapens.

Groep rond 34-jarige Irakees

„In een maandenlang strafrechtelijk onderzoek heeft de politie zicht gekregen op een groep rond de 34-jarige Hardi N. van Iraakse afkomst uit Arnhem, die in 2017 is veroordeeld voor poging tot uitreizen naar het strijdgebied van IS”, aldus het Openbaar Ministerie, dat zegt ervan uit te gaan dat met de arrestaties een aanslag is voorkomen.

Aan de Doeffstraat in Arnhem wemelde het plots van de politie. Ⓒ Persbureau Heitink

Bomvesten en autobom

De mannen waren op zoek naar AK47’s, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor een of meer (auto)bommen. Het OM gaat er vanuit dat de verdachten op twee locaties tegelijk toe wilden slaan: zowel een aanslag met bomvesten en Kalasjnikov AK47’s bij een evenement en als een autobom die ze wilden laten ontploffen.

Naast de 34-jarige man zijn nog twee andere verdachten eerder veroordeeld vanwege een poging uit te reizen, aldus het OM.

Ⓒ Omroep Gelderland

Politiehelikopter boven Arnhem

Boven Arnhem hing donderdag enige tijd een politiehelikopter, zo merkten twitteraars al op.

De verdachten zitten in beperkingen en mogen dus geen contact met elkaar of andere mensen hebben - alléén met hun advocaat. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Huiszoekingen Rotterdam

In Rotterdam zijn donderdagavond in twee dicht bij elkaar gelegen woningen invallen gedaan en huizen doorzocht.

Beeld van in elk geval één arrestatie op de Trancheeweg in Weert. Ⓒ Politie

’Duidelijk op zoek naar groot evenement’

De recherche doet nog volop onderzoek naar de vraag welk evenement de zeven opgepakte terreurverdachten precies wilden aanvallen. „We kunnen er nu nog niet concreet over worden. Duidelijk is dat men op zoek was naar een groot evenement”, zegt landelijk recherchechef Wilbert Paulissen.

Tijdens de acties van donderdag heeft de politie zo’n vierhonderd mensen ingezet, vertelt de recherchechef.