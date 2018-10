Schiphol sluit inlichtingenbalies

Dat bevestigt de luchthaven aan De Telegraaf. Vanaf april volgend jaar gaan de balies gefaseerd dicht, omdat de luchthaven ’nieuwe’ communicatiekanalen wil inzetten. „Uit klantonderzoek van Schiphol blijkt dat reizigers meer gebruik willen maken van onlinekanalen en chat om aan informatie te komen”, zegt een woordvoerder van de luchthaven.

De betrokken werknemers zijn woedend, want zij verliezen hun baan. „Schiphol zegt dat de balies niet meer nodig zijn vanwege de digitalisering. Er staan altijd mensen aan de balie. Alleen in de winter komt het wel eens voor dat er vijf minuten niemand staat”, zegt een gedupeerde medewerker wiens naam bekend is bij deze krant.

De luchthaven erkent dit, maar geeft geen getallen over hoeveel bezoekers er dagelijks bij de informatiepunten komen. Dit wordt geturfd door de luchthaven, die aangeeft dat het aantal bezoekers afneemt.

"Tegen zuil praat het niet lekker"

Vakbond FNV Luchtvaart moet nog officieel op de hoogte worden gesteld. „Wij hebben begrepen dat de medewerkers worden vervangen door een informatiezuil. Het praat echter niet zo lekker tegen zo’n zuil, terwijl de reizigers daar wel behoefte aan hebben. De factor mens laat zich niet in alle gevallen uitschakelen. Dit zal nog een flinke discussie opleveren”, zegt FNV-bestuurder Leen van der List.

De gedupeerde werknemers vrezen dat hun plaats deels ingenomen zal worden door vrijwilligers. Schiphol heeft oud-medewerkers, die het leuk vinden om een paar uur per dag actief te zijn op de luchthaven. „Die mensen krijgen een lunch, een kerstpakketje en reiskosten en zijn zo van de straat. Hartstikke leuk, maar eigenlijk zijn ze zo gek als een deur, want ze nemen echte banen in”, zegt een gedupeerde werknemer.

Assistentie

Schiphol ontkent dit. „Het werk van inlichtingen zal volgend jaar overgenomen worden door 24-uurs bereikbaarheid op WhatsApp en chat, selfservicepunten in de terminal en persoonlijke assistentie op afroep. De mobiele persoonlijke assistenten en de medewerkers die de digitale kanalen bemensen zijn betaalde krachten”, aldus de luchthaven.

Schiphol stelt dat het ander werk gaat zoeken voor de gedupeerde werknemers, die in dienst zijn van Vebego, een onderaannemer. „Hoewel technologie niet valt te stoppen, heb je als werkgever de verplichting om de gedupeerde werknemers aan ander werk te helpen. Daar zullen wij Schiphol en Vebego aan houden”, aldus Van der List.