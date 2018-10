Grapperhaus: voorbereidingen aanslag serieus

Grapperhaus noemt het „goed nieuws dat de terroristische cel is opgerold”. Hij kan nog niets zeggen over het doelwit van de zeven verdachten die gepakt zijn. „Het was heel duidelijk en er is bewijs voor dat ze bezig waren met de voorbereidingen van een aanslag. Niet dat het bijna te laat was, maar de voorbereidingen waren serieus.”

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) verantwoordelijk voor de inlichtingendienst „is trots op de AIVD en samenwerking met OM en politie.”

Tevreden

In de Tweede Kamer reageren politici tevreden over het kordate optreden. „Trots op de helden van onze veiligheidsdiensten dat zij zeer effectief hebben opgetreden”, reageert VVD-Kamerlid Laan.

„Uitstekend werk van de politie”, stelt D66-Kamerlid Sjoerdsma. Ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg prijst het werk van de veiligheidsdiensten: „Dit is heel heftig nieuws. Het toont aan hoe belangrijk het is dat mensen die hebben willen uitreizen goed in de gaten worden gehouden. Onze diensten doen hun werk, respect daarvoor.”

CU-leider Segers noemt het „zeer ernstig" dat er een aanslag werd voorbereid. „Goed om te merken dat onze veiligheidsdiensten en politie die hebben voorkomen en ons zo beschermen.”

Grenzen sluiten

SP-Kamerlid Van Raak vindt de aanhoudingen ‘fantastisch’. „Complimenten voor de diensten”, reageert de socialist. PVV-leider Wilders richt zich woedend tot het kabinet: „Sukkels besturen ons: terroristen in Nederland vrij laten rondlopen, onze grenzen wagenwijd open en zelfs terreurgroepen in Syrië steunen. De grootste terreurvrienden lijken in de Trêveszaal te zitten. Man, man, man.”

Er zijn niet alleen loftuitingen. Kamerleden zijn ook geschrokken van het feit dat drie verdachten eerder zijn veroordeeld voor plannen om uit te reizen naar IS-gebied.

„Daar staat geen levenslang op, wat helaas betekent dat ze op enig moment weer vrijkomen. Het is goed dat de diensten deze lui in de gaten houden”, reageert VVD-Kamerlid Laan. „Daarmee is een hoop leed voorkomen en nu kunnen ze vervolgd worden voor het voorbereiden van een aanslag. Dus wat mij betreft kan direct de eventuele verblijfsvergunning worden ingetrokken of nationaliteit worden afgenomen.”

Levensgevaarlijk

CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil naar aanleiding van de arrestaties weten hoe na de straf wordt omgegaan met mensen die hebben willen uitreizen. „Als ze mogelijk nog een gevaar vormen, dan moet bezien worden hoe we ze langer uit de samenleving kunnen houden.”

Volgens PVV-leider Wilders hadden ze nooit vrij mogen rondlopen: „Ze hadden moeten worden vastgezet of uitgezet. Het kabinet speelt met vuur. Deze aanslag is gelukkig voorkomen maar de deur staat er wagenwijd voor open.”

SP-Kamerlid Van Raak vindt dat de tijd van naïef zijn voorbij is: „Iedereen die wil uitreizen en terugkeren is levensgevaarlijk.”