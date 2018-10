Beschuldiger Kavanaugh twijfelt niet over aantijgingen seksueel wangedrag

Christine Blasey Ford blijft bij haar verhaal. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De vrouw die kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beschuldigt van seksueel wangedrag, sluit uit dat ze zich heeft vergist in de identiteit van haar belager. Christine Blasey Ford zei tijdens een hoorzitting er voor „100 procent” zeker van te zijn dat het Kavanaugh was die haar in 1982 heeft aangerand.