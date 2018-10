Terreur: het ging al eerder (bijna) mis

2012 De AIVD voorkomt een aanslag door Al-Qaeda, onbekend waar.

2013 De AIVD voorkomt met hulp van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA een aanslag in Nederland. Details ontbreken.

Oktober 2013 Aanstaand Syriëganger Omar H. veroordeeld voor maken van explosieven.

Januari 2015 Aanstaand Syriëganger Abderrazak A.O. gooit brandbom naar huis in Amsterdam met poster Charlie Hebdo.

Juni 2015 Abdel O. uit Doesburg heeft een tas met wapens en explosieven. Hij zou contacten hebben met IS-sympathisanten.

November 2015 Op de dag dat Parijs werd getroffen door een reeks aanslagen, reizen twee handlangers naar Amsterdam. Ze beramen plannen voor een aanslag op Schiphol.

April 2016 De politie vindt 45 kilo kalasjnikov-munitie in Rotterdam, bedoeld voor een Franse terreurcel.

Zomer 2016 Hasan A. opgepakt omdat hij met een bivakmuts op rondrijdt in Eindhoven. Hij beraamt aanslagen op de vliegbases Volkel en Leeuwarden, op een generaal en op Geert Wilders, Mark Rutte en Hans Teeuwen.

December 2016 In Rotterdam wordt Jaoud A. opgepakt. Hij heeft een kalasjnikov, munitie en explosieven in huis. Uit een afgeluisterd gesprek blijkt dat hij met anderen een aanslag op het Turkse consulaat voorbereidde.

Mei 2018 In Den Haag steekt de getraumatiseerde Syrische asielzoeker Malek F. drie mensen neer. De politie had al een tip binnengekregen dat F. een aanslag ging plegen.

Juni 2018 Twee mannen in Rotterdam aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Mogelijk was het plan om een aanslag te plegen op een politiebureau. Ze maakten ook foto’s en filmpjes van de Erasmusbrug.

Augustus 2018 Een Pakistaan wordt opgepakt omdat hij in een video aankondigt dat hij Geert Wilders gaat aanvallen vanwege de cartoonwedstrijd.

31 augustus 2018 Afghaan Jawed S. steekt twee Amerikanen neer op Amsterdam CS.

27 september 2018 Zeven mannen zijn in Arnhem en Weert aangehouden in verband met het beramen van een ’grote terroristische aanslag’ in Nederland. Volgens het OM wilden ze een aanslag plegen met bomvesten en Kalasjnikov AK47’s bij een evenement. Ook wilden ze een autobom laten ontploffen.