President Macron heeft toch gelijk

Jonathan Jahan, een vijfentwintigjarige werkloze met een tuinbouwopleiding, gaat in op het aanbod van een uitzendbureau om buschauffeur te worden. Volgens een Frans tv-station kreeg hij nog twintig andere aanbiedingen na zijn overal uitgezonden gesprek met Macron.

Elysée

De Franse president sprak Jahan duidelijk toe tijdens een open dag op paleis het Elysée. ,,Als je wilt en je bent gemotiveerd, dan kun je overal aan de slag in hotels, cafés, restaurants of de bouw. Er is geen plek waar ik kom waar men geen mensen zoekt’’, stelde het Franse staatshoofd.

,,Als ik de straat oversteek, zou ik nog iets voor je vinden’’, voegde Macron eraantoe. Dat leidde tot een hoop kritiek uit de Franse samenleving. En veel grappen op sociale media met overstekende werkzoekenden die Macron de gek aan staken.

Maar Jahan is uit de brand. ,,Ik ben blij want ik ga aan het werk in iets waar ik van houd’’, zegt de jongeman. Werkloosheid is een groot probleem in Frankrijk. Tegenover een werkloosheidspercentage van negen procent van de beroepsbevolking staan duizenden onvervulde vacatures.

Steeds meer Fransen zijn uitgekeken op de jonge president. Begin september bleek nog maar 29 procent van de kiezers vertrouwen te hebben in Macron.