Spil in aanslagplan is eerder veroordeelde Hardi N.

Hardi hoorde tot een groep Arnhemse jihadisten waarvan een deel wel en een deel niet in Syrië terecht is gekomen. De thuisblijvers maakten geldbedragen over naar de broeders die de oversteek wel met succes hadden gemaakt. Een van de jihadi’s in Syrië is de Arnhemse rapper Marouane B. Een andere Arnhemmer uit de groep, Abdelkarim el A., stuurde een video via Facebook uit het strijdgebied, waarin hij opriep tot een ’stevige daad tegen de Nederlandse overheid’ omdat Nederland Amerika steunde in de strijd tegen IS.

Volgens de politie zou ’de groep een aanslag willen plegen op een groot evenement in Nederland en veel slachtoffers willen maken’. In Arnhem en Weert zijn donderdag zeven mannen aangehouden in een gecoördineerde actie van de politie. Het gaat daarbij om drie Arnhemmers, een man uit Huissen, twee mannen uit Rotterdam en een man uit Vlaardingen.

Dat de politie een grote aanslag in Nederland heeft voorkomen, lijkt het grootste succes van de AIVD in jaren. Een aantal van de verdachten was wel al jaren op de radar van de dienst. Ze konden daardoor goed worden gevolgd.

Wilders

Rond de zaak van Hardi N. was enige ophef omdat hij in 2014 op vrije voeten bleef in afwachting van zijn hoger beroep. Hij mocht rondlopen met een enkelband. Geert Wilders reageerde boos op dat bericht. N. moest na zijn veroordeling ook spreken met een islamitisch theoloog over zijn geloof.

N. verklaarde tegenover zijn rechters dat hij weeskinderen ging helpen in het gebied in Syrië dat in handen was van Jabhat al-Nusra. Justitie geloofde dat niet, omdat de mannen over WhatsApp dingen zeiden als ’dan zie ik je op het slagveld’. Ze maakten een ’boodschappenlijst’ voor de reis.

„Facebook aanmaken, Skype aanmaken, WhatsApp hebben, paspoort/ID-kaart verlengen opnieuw aanvragen als smoes gestolen/kwijt, uitschrijven bij gemeente ’studeren bij familie of zo’, ziekenfonds en die dingen stopzetten, diarreepillen meenemen, stevige winterjas, boots, broeken, smartphone, ibuprofen, paracetamol, Niveacrème, thermokleding, veel geld.”