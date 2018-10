Invallen Rotterdam schokken buurt: ’Gebedsmuziek uit zijn autoradio’

Nadat agenten van een speciaal team rond 18.30 uur binnenstormden en het huis uitvoerig doorzochten, wordt later op de avond langzaam meer bekend over de reden van hun bezoek.

De inval in Hillegersberg-Schiebroek is onderdeel van de landelijke actie tegen terreur van donderdagavond, waarbij zeven mannen werden opgepakt in Arnhem en Weert. Twee verdachten komen uit Rotterdam en één uit het nabijgelegen Vlaardingen. Waarschijnlijk gaat het om mannen die aan de Junolaan en de nabijgelegen Herastraat woonden, waar de politie invallen deed.

Baby

Twee buurvrouwen reageren geschokt. „Er woonde een jong stel met een baby”, vertelt één van de aangeslagen dames, die niet met haar naam genoemd wil worden. „Zij was een jaar of twintig, hij een paar jaar ouder”, schat de buurvrouw. „Ze droeg een nikaab. Hij heeft een baard. Ze spraken perfect Nederlands. Die vrouw bleef thuis om voor het kindje te zorgen. De man was vaak weg, maar ik heb geen idee of hij werkte of wat hij deed.”

Dat de man mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen, komt als een klap voor de vrouwen. „Het waren lieve mensen”, zegt één van hen. „We hebben ze nog babykleertjes gegeven.”

Lange baard

Ook in de erachter gelegen Herastraat zijn buren geschrokken dat er mogelijk een terrorist in hun wijk woonde. Over de bewoner van het doorzochte huis vertellen ze: „Daar woonde een alleenstaande man, sinds een jaartje ongeveer. Hij had een lange baard en droeg vaak een djellaba. Hij ging veel om met die man van hierachter, waar ze ook zijn binnengevallen. We groetten elkaar wel, maar voor zover ik weet had niemand veel contact met hem.”

De buren herinneren zich nog dat de man regelmatig de straat in kwam gescheurd, terwijl er harde gebedsmuziek uit de speakers van zijn autoradio kwamen. Daar voelden ze zich toen al niet erg prettig bij. Eén van de buurvrouwen voelt zich niet meer veilig in de wijk. „Alleen nog in mijn eigen huis.”