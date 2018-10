’Ze gebruikten grof geweld bij inval’

“Met een noodgang kwamen de auto’s aanrijden. Pas toen de deuren van de wagens open gingen, zagen we dat het politie was. Ze hadden ook bivakmutsen op,” vertelt een aantal jongeren op de straathoek van de Volkerakstraat.

„Meteen forceerden ze met grof geweld de voordeur van een rijtjeshuis. In totaal waren er wel twintig agenten bij.”

Ook in café de Gastronoom praten bezoekers alleen nog maar over de inval. „Het was spannend om te zien. Dit maak je niet vaak mee. Zoiets zie je alleen maar in films. En nu gebeurt het bijna in je achtertuin. Dit moet echt wel om een serieuze terroristische aanslag gaan,” zegt een wijkbewoners.

Onopvallend

Niemand kende de bewoners van het bewuste pand echt. „Hij was een onopvallende man, die wel eens bezoek kreeg. Niets bijzonders, dachten we altijd. Nu hij is gearresteerd moet er wel degelijk iets aan de hand zijn geweest. Maar we wisten niet eens dat hij uit Irak kwam.”