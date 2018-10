Ruzie om misdaden Jemen

Die kwamen vorige maand met een vernietigend oordeel over de bloedige strijd. De Arabische coalitie, die onder aanvoering van Saoedi-Arabië het regime van de verdreven president Hadi probeert te herstellen, wordt verantwoordelijk gehouden voor het merendeel van de burgerdoden. De onderzoekers kwamen bovendien met een lange lijst van aanvallen op burgerdoelen, van drukke markten tot bruiloften.

Ook de Houti-rebellen, tegen wie de coalitie strijd, hebben oorlogsmisdaden begaan, maar op een veel kleinere schaal. Zowel de Jemenitische regering als de Arabische coalitie is woedend over de bevindingen en doet het rapport af als bevooroordeeld en inaccuraat.

De experts pleitten eerder deze week voor de VN Mensenrechtenraad in Genève voor een verlenging van hun missie. Nederland, Canada en een aantal andere landen hebben daartoe een resolutie opgesteld, maar zelfs als die het vandaag haalt, hebben de onderzoekers de medewerking van de Jemenitische regering nodig.

Poot stijf

Saoedi-Arabië heeft de afgelopen week druk uitgeoefend op ons land om de resolutie in te trekken of af te zwakken. Dat deed het in voorgaande jaren ook steeds, maar ondanks het vooruitzicht van economische sancties hield Nederland vorig jaar zijn poot stijf en kwam het verrassenderwijs tot het onderzoek.

De oorlog is de afgelopen maanden, met de belegering van de havenstand Hodeida, in volle hevigheid opgelaaid. Met als gevolg dat ook het aantal doden explosief is gestegen.

Kinderen houden wapens omhoog tijdens een optocht van Houti-strijders. Ⓒ FOTO EPA

Volgens het International Rescue Committee was met name augustus een dodelijke maand. In slechts negen dagen kwamen toen meer dan 500 mensen om. Volgens de hulporganisatie heeft de Arabische coalitie de afgelopen drie jaar ruim 18.000 luchtaanvallen uitgevoerd, een derde daarvan op niet-militaire doelen.

Al-Qaeda

Een einde van het conflict is nog lang niet in zicht. Er worden in het straatarme land feitelijk verschillende oorlogen tegelijkertijd uitgevochten. Jemenitische troepen vechten met steun van de Arabische coalitie tegen de Houti-rebellen, die Hodeida en hoofdstad Sana’a controleren. Op de achtergrond woedt ook de strijd tussen regionale grootmachten Saoedi-Arabië en Iran, dat de Houti’s steunt. Daarnaast voert de VS in Jemen operaties uit tegen Al-Qaeda.

Bekijk ook: Jemen sterft van de honger

Het geweld heeft geleid tot ’s werelds grootste humanitaire catastrofe. Zo’n 22 miljoen mensen zijn aangewezen op hulpgoederen, maar die stroom dreigt door de gevechten afgesneden te worden. Een gigantische hongersnood dreigt. Nu al sterft volgens de VN elke 10 minuten een kind als gevolg van de oorlog. De zwaar ondervoede kinderen zijn vatbaar voor ziektes, waaronder cholera.

De VS steunt de Arabische coalitie bij haar strijd tegen de pro-Iraanse rebellen. De kritiek daarop neemt echter toe onder Amerikaanse politici, vooral door de humanitaire catastrofe die zich in Jemen voltrekt.