Voor het eerst vielen er het afgelopen jaar op de fiets meer doden in het verkeer dan in de auto. Opvallend is dat van de 206 omgekomen fietsers maar liefst twee derde 65 jaar of ouder was, en er ook nog eens een kleine 40.000 senioren zo ernstig gewond raakten dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.

Proef

Voor de provincie Noord-Brabant reden een proef te starten met veertig oudere wielrenners om het fietsen veiliger te maken. Deze deelnemers kregen allemaal een innovatieve bel die verbonden is met hun smartphone, die gewoon in de jaszak of handtas blijft.

„In onze provincie vielen 35 doden te betreuren na fietsongelukken die veelal te wijten waren aan menselijk gedrag”, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. „We willen mensen meer bewust maken van hun eigen rol in het verkeer met slimme ontwikkelingen die het verkeer veiliger kunnen maken en dit is zo’n initiatief.”

„Voordat ze opstappen om een stuk te gaan fietsen, kunnen deelnemers al zien welke gevaarlijke punten ze moeten passeren. Zodra ze gaan rijden, wordt hun gps-locatie gevolgd. Als een gevaarlijk punt genaderd wordt, begint de bel te trillen, rood te knipperen en eventueel ook te rinkelen”, zegt Hubert Wezenberg van het bedrijf Quinso dat het apparaat ontwikkelde.

„Het werkt als een tierelier”, zegt de 68-jarige Frits van den Wittenboer uit Vught. „Ik fiets erg veel en kom vaak langs onveilige (kruis)punten in onze gemeente. Juist omdat je ook vaak op de automatische piloot rijdt, vallen gevaarlijke kruisingen en andere punten je niet meer op. Ook daarom is het goed dat je continu alert blijft tijdens het rijden en gewezen blijft worden op linke plaatsen in het verkeer.”

Fijn

Van den Wittenboer zegt eraan gewend te zijn. „Natuurlijk blijf je op deze manier zelf ook beter opletten, want vaak komt het gevaar vanuit een onverwachte hoek en van een andere verkeersdeelnemer. Maar hoe fijn het systeem is en hoe je er op ’leunt’ bleek pasgeleden toen ik op vakantie was in Drenthe. Ineens fietste ik weer zonder slimme bel en dat was wel even wennen. Ik miste ’m echt en voelde me veel onzekerder.”

„De onveilige situaties waarbij de bel ’afgaat’ zijn gebaseerd op data uit het verleden die politie en gemeente verzamelden. Maar gebruikers kunnen zelf ook gevaarlijke punten invoeren”, aldus Wezenberg. „Gemeenten en provincies kunnen zo zien op welke knelpunten maatregelen nodig zijn om de veiligheidssituatie te verbeteren.”

De bel is nog niet te koop. Wezenberg: „We zijn nog in de ontwikkelfase en halen er nog kinderziektes uit. Maar de bedoeling is wel dat het apparaatje in productie genomen wordt.”