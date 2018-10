Goes walgt van Mark B.

B. heeft twee jongens en één meisje van 11 tot 14 jaar een blijvend litteken bezorgd. Hij brandde de letters F en N op hun lichaam, verwijzend naar de naam van de Goese scoutinggroep: Frans Naerebout. Dat gebeurde tijdens een ’ontgroening’ vorig jaar op een kamp in België. De kinderen zouden zalf en pilletjes hebben gekregen tegen de pijn, er werd geen arts ingeschakeld.

Doen alsof

De scoutingwereld laat weten dat B. de principes van de ontgroening niet heeft begrepen. „De doop is daar een onderdeel van”, legt Jan de Groot van de waterscouting in Leiden uit. „Het kind mag even z’n blinddoek afdoen en dan wordt verteld dat hij of zij een brandmerk krijgt. Ergens weet het kind ook wel dat dit niet echt zal gebeuren, maar we doen alsof. We laten zien hoe bijvoorbeeld een vork of spatel heet wordt gemaakt, maar achter onze rug hebben we hetzelfde attribuut in ijskoud water liggen. Als het kind dan z’n blinddoek weer opdoet, drukken we dat ijskoude attribuut op z’n rug en leggen we de verhitte vork of spatel in het ijswater. Dat geeft een sissend effect.”

"’Spel ontgroening niet begrepen’"

De Groot legt uit dat dit ritueel alleen wordt uitgehaald bij kinderen die stoer genoeg zijn. Hij noemt het ’idioot’ dat deze begeleider zo de fout in is gegaan. Ook snapt hij niet dat de rest van de leiding niet heeft ingegrepen.

Een leider van Scouting Bernadette in Goes, die niet met naam in de krant wil, stelt dat B. ’heel stom’ heeft gehandeld. „Je kunt je één keer vergissen, maar niet drie keer.” Zijn kinderen zijn ook lid geweest van Frans Naerebout en hebben daar nooit iets vervelends meegemaakt.

Imago

„De slachtoffers zijn ook nog altijd lid”, zegt hij. Hij vindt het een harde klap voor het imago van de scouting. „Wij wisten dit al een jaar, hoopten de schade te kunnen beperken. We hebben bij onze leiding nog eens extra het belang van veiligheid benadrukt.” De scoutinggroep Frans Naerebout zelf was niet bereikbaar voor een reactie.

Goesenaren reageren verbolgen op het verhaal. „Hoe haal je het in je hoofd? Ik krijg echt al kippenvel bij de gedachte”, zeggen moeders langs het voetbalveld.