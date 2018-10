Extra huis als belegging

Exacte cijfers van hoeveel Nederlanders precies een tweede huis hebben, zijn er niet. Maar de verkoop van Nederlandse recreatiewoningen zit behoorlijk in de lift, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.

In 2017 was er een plus van 15 procent. Naast vakantieparken zijn vooral de Zeeuwse kust en de Waddeneilanden populair. Op de eilanden is een recreatiewoning niet goedkoop: gemiddeld bijna 350.000 euro. Ook in Zeeland zijn vooral woningen in het hogere segment nog te koop, ziet de NVM. De helft van de vakantiehuizen die te koop staan voor 500.000 euro of meer staat in deze provincie.

In Nederland wordt nu ongeveer een op de tien huizen verkocht als beleggingsobject, in de grote steden zelfs een op de vijf, ziet ING-econoom Mirjam Bani. „Dat aantal neemt al jaren toe. Zeker in studentensteden is het populair om een tweede huis te hebben dat je verhuurt. Dat kan natuurlijk heel lucratief zijn.”

Je kunt je overwaarde in een tweede huis investeren, of er een eigen hypotheek voor afsluiten. De meeste geldverstrekkers zullen wel eisen dat je ook eigen geld inbrengt. Ook kun je de rente niet aftrekken.

Investering

Een goede investering? Leo Jacobs vindt van wel. Vijftien jaar geleden kocht hij in de Amsterdamse Indische buurt een appartement om te verhuren. „Destijds had je daar echt no-go-areas, nu is het een soort walhalla geworden. Aanvankelijk kochten mijn vrouw en ik een huisje voor onze oude dag, maar toen we zagen hoe makkelijk we huurders vonden, kochten we meteen een tweede. Later nog een derde. Nu is het mijn bron van inkomsten. Ik vond het leuk ze te verbouwen en huurders vinden in Amsterdam is nooit een probleem. Of het nu nog zo’n goede investering is, weet ik niet. De huizenprijzen zijn wel erg gestegen.”

Ook voor een huisje in het buitenland is steeds meer belangstelling, ziet Rob Smulders van Mondi, een organisatie die Nederlanders helpt met alles wat er bij een tweede huis komt kijken. „Al vier jaar is er groei, het laatste jaar echt explosief.”

Nederlanders kijken vooral naar Frankrijk en Spanje, Italië, Portugal en Oostenrijk volgen. In 2005 was Turkije nog de populairste plek, maar daarna zakte dat in. De laatste jaren willen meer Nederlanders hun Turkse woning verkopen dan dat er nog interesse voor is, ziet Smulders.

Spaargeld

Over een tweede huis in het buitenland betaal je, in tegenstelling tot Nederland, geen vermogensrendementsheffing. Een tweede huis in Nederland valt net als spaargeld in box 3, waardoor over de waarde belasting moet worden afgedragen. Voor een huis in het buitenland krijg je daar grotendeels vrijstelling voor. Wel krijg je te maken met lokale belastingen die per land verschillen, legt belastingadviseur Harjit Singh uit.

Dat een tweede huisje in het buitenland alleen is weggelegd voor de superrijken, wordt door RTL-serie Onze Italiaanse droom: Ollolai ontkracht. Hier worden Nederlandse stellen gevolgd die voor een euro een bouwval op Sardinië hebben aangeschaft.

„Sinds Ollolai op de televisie komt, worden wij elke dag gebeld met de vraag naar mogelijkheden om ergens goedkoop een tweede huis te kunnen kopen”, vertelt Vincent Peek, organisator van de Second Home Beurs die vandaag van start gaat en tot zondag duurt. „Huizen van één euro hebben we niet, maar een tweede huis is vaak wel een stuk betaalbaarder dan men denkt.” Op de beurs worden dit weekend tussen de zeven- en achtduizend bezoekers verwacht.

Ronald de Rooy van Italiëcasa, die Nederlanders helpt een tweede huis in het land van pizza en pasta te kopen, waarschuwt landgenoten die de Ollolai’ers achterna willen gaan. „Het prijspeil in Italië lijkt best wel op dat van Nederland. Er zijn wel een paar regio’s waar je voor een habbekrats een huis kunt kopen, maar als je in de buurt van een luchthaven en de zee wilt zitten, moet je toch zeker denken aan een ton of anderhalf voor een bescheiden huisje.”

Goedkoop

Rob Smulders waarschuwt wel voor heel goedkope buitenlandse huizen. „Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Zorg dat je altijd een onafhankelijke advocaat in de arm neemt, die de koopovereenkomst verifieert voor het tekenen. Misschien zit er nog wel een schuld op het huis, is er helemaal geen woonvergunning of geen vergunning voor de aanbouw of het zwembad. In Zuid-Europa wordt daar, ook onder invloed van de EU, steeds strenger op gehandhaafd. Straks zit je met een huis dat compleet onverkoopbaar is omdat het deels of helemaal illegaal is.”

Beleggingsobject

Volgens Smulders wordt ongeveer een op de vijf vakantiehuizen gekocht als beleggingsobject. „De meeste mensen willen er toch gewoon zelf vakantie vieren of zelfs semipermanent gaan wonen. Vergeet niet dat als je een tweede huis koopt om te verhuren, je er niet echt een thuis van kunt maken met je eigen spulletjes.”

Een speciale beleggingshypotheek afsluiten voor een tweede huis kan, maar wordt niet zo vaak gedaan, zegt Rabobank-econoom Nic Vrieselaar. „Meestal wordt zo’n huis gekocht van vermogen dat men al heeft. Want aan spaarrente krijg je er niets meer voor.” Een tweede huis financieren met een hypotheek kan bij de meeste banken niet volledig. Je zult eigen geld moeten inbrengen. Ook kun je de rente niet aftrekken en wordt er vaak een hogere rente gerekend. Er zijn niet zoveel geldverstrekkers die tweede huizen willen financieren, zegt Oscar Noorlag van hypotheekbemiddelaar Van Bruggen. „Het is toch een ander type woning, niet zo makkelijk verkoopbaar. Ook zul je echt een stuk eigen geld moeten meebrengen.”