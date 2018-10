UMC blundert met persoonsgegevens

Zo ploften bij Hans Vrij uit Maastricht onlangs de personalia van mevrouw Beunk uit Soest op de deurmat. Informatie die nooit bij hem terecht hadden moeten komen, besefte hij meteen. Zijn eigen privé-gegevens zijn ook elders in het land beland, al weet hij niet waar.

„Sinds mijn hartoperatie in 2009 neem ik deel aan een studie van het UMC Utrecht”, legt hij uit. „Tweemaal per jaar vul ik daarvoor een medische vragenlijst in. Die is door het UMC al deels ingevuld, voor die lijst bij me terechtkomt. Onder andere naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, en huisartsgegevens staan al vermeld.”

Niet expliciet staat de aandoening vermeld, geeft hij toe. ,,Maar wél is het zo dat iedere deelnemer aan het onderzoek een hartoperatie achter de rug heeft”.

De Limburger was dan ook uiterst verbaasd, en later heel boos, toen hij eerder deze maand via de post de persoonlijke informatie van iemand anders onder ogen kreeg.

„Die had ik nooit mogen zien, zoals een ander mijn informatie niet hoort te zien”, zegt hij resoluut.

Verklaring

Het UMC kwam, nadat de fout aan het licht kwam, met een excuusbrief waarin het ziekenhuis de schuld bij de drukker legt. „Door een technisch probleem zijn de verkeerde contactgegevens samengevoegd”, meldt de verklaring – in het bezit van De Telegraaf – van de medische instelling, die verder de patiënten verzoekt de gegevens te versnipperen en weg te gooien.

Mevrouw Beunk is niet blij dat haar gegevens ergens anders zijn beland. „De schriftelijke reactie is netjes, maar ze schuiven het probleem wel af op anderen. Ze hadden het beter moeten controleren.” Ze laat weten zelf geen informatie van iemand anders te hebben ontvangen.

"’Zo’n grote fout kun je niet met een excuusbriefje afdoen’"

Een woordvoerder van het UMC erkent de fout ruiterlijk. „In het productieproces van het orgaan dat dit regelt is inderdaad iets verkeerd gegaan, en dat is heel vervelend. We hebben binnen 48 uur na de eerste melding die excuusbrief laten versturen. Voor de zekerheid hebben we die aan de hele groep van zo’n 900 personen gestuurd.”

Hij benadrukt dat er geen medische gegevens bij anderen buiten deze groep terecht zijn gekomen.

Klacht

Vrij heeft inmiddels zijn grote onvrede schriftelijk kenbaar gemaakt aan het UMC, een voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (APG). „Dat laatste ga ik zeker doen. Zo’n grote fout kun je niet met een excuusbriefje afdoen. Daarmee beschouwt UMC Utrecht de zaak als afgedaan, maar ik niet. Gedane zaken nemen geen keer, het is nietk terug te draaien, maar dit is ernstig. Ik ga me bovendien bij het UMC Utrecht laten uitschrijven voor dit onderzoek.”

De woordvoerder geeft aan dat het UMC ook zelf melding heeft gedaan van het voorval bij de APG.

Wel hoopt het ziekenhuis dat de personen hun medewerking blijven geven aan het onderzoek, omdat het belangrijk is voor de toekomstige zorg voor hart- en vaatpatiënten.