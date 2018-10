Castricum moet asielzoekers alsnog ergens onderbrengen

Want het voornemen houdt niet in dat Castricum van zijn verplichting af kan komen. Het is dan ook ’niet heel eenvoudig’, zegt wethouder Paul Slettenhaar (VVD). „Er moet toch een andere vorm van opvang komen, en dat kost hoe dan ook veel geld. We moeten kijken naar een oplossing, en voorkomen dat het onderwerp heel emotioneel wordt. Het helpt niet als mensen tegenover elkaar komen te staan.”

Het Noord-Hollandse dorp wil er niettemin dit jaar al mee beginnen, en kan dat volgens Slettenhaar ook zeker besluiten. „Als statushouders automatisch voorrang krijgen, heeft dat tot gevolg dat de doorstroming stagneert. Er zijn situaties waarin alleenstaande moeders dringend een huis zoeken, maar niet aan de beurt komen. Dat is schrijnend.”

Gemeenten die geen huisvesting bieden, betalen een boete van 1500 euro per maand – de kosten voor verblijf in een asielzoekerscentrum – per statushouder die geen onderdak heeft. De wethouder start een lobby om een financiële regeling te krijgen, en gaat ervan uit dat het goedkomt. „Het probleem is dat mensen het niet begrijpen, die regeling van voorrang aan statushouders.”