Gevaar op het kerkhof

Het risico van werken met het bewuste bestrijdingsmiddel ’Biomos’ blijkt uit een recente uitspraak van de bestuursrechter. Volgens longarts Jos Rooijackers, betrokken bij het Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, kunnen longziektes ontstaan bij het vernevelen van Biomos, dat een quaternair ammoniumzout als werkzame stof bevat.

Een print van de haastig verwijderde online-gebruiksaanwijzing van het bestrijdingsmiddel Biomos, nadat De Telegraaf zich meldde met vragen bij leverancier Biotwin.

„Dit middel veroorzaakt net als vrijwel alle andere schoonmaakmiddelen irritatie van de slijmvliezen en astma bij regelmatige inademing. Dit blijkt uit diverse Europese studies onder schoonmakers die deze middelen gebruiken”, aldus Rooijackers.

Arbeidsongeschikt

Jaco van Heijst, werknemer van de gemeentelijke begraafplaats Hofwijk in Rotterdam raakte vijf jaar geleden arbeidsongeschikt nadat door artsen bij hem de ernstige longziekte COPD en astma waren geconstateerd. De gemeente Rotterdam, zijn werkgever, kortte hem als langdurig zieke medewerker na verloop van tijd op zijn salaris, waarop hij een rechtszaak aanspande. Volgens hem was hij namelijk arbeidsongeschikt geworden door het gebruik van het middel Biomos bij het schoonspuiten van grafstenen. Daarom eiste hij behoud van zijn volledige salaris. Afgelopen week stelde de bestuursrechter de zieke Van Heijst in hoger beroep opnieuw volledig in het gelijk. Rotterdam moet zijn gekorte salaris alsnog terugbetalen, hoewel de gemeente tijdens de zitting nog had gesputterd dat de man ook een stevige roker was.

In een reactie op de uitspraak beweert de gemeente Rotterdam nu dat het gewraakte schoonmaakmiddel al drie jaar niet meer wordt gebruikt, en dat dit besluit ’volledig los’ staat van het gebeurde op hun begraafplaats Hofwijk. „Sinds 2015 onderhouden wij de buitenruimten in Rotterdam uitsluitend op duurzame manieren, met borstels en heet water”, antwoordt de gemeentewoordvoerster op vragen over Van Heijst. Haar bewering blijkt al na een simpel onderzoekje ter plaatse onwaar, zo moet zij enkele uren later schoorvoetend toegeven: „Het middel wordt inderdaad door de begraafplaats nog incidenteel ingezet om grafstenen te reinigen.”

"Rechter stelt zieke employé in gelijk"

Uit een rondgang langs andere begraafplaatsen blijkt dat ook zij hun grafstenen vaak met speciale schoonmaakmiddelen, waaronder Biomos, schoonhouden. „Wij doen dat met een ander spulletje, maar dan met borstels en uitsluitend als de nabestaanden ons daar om vragen”, legt Carla van Elst van de Amsterdamse begraafplaats De Nieuwe Ooster uit. De brancheorganisatie van begraafplaatsen LOB geeft bovendien aan dat een groeiende groep van de 4400 begraafplaatsen steeds vaker reinigt met een hogedrukspuit waarin uitsluitend water zit. De LOB-woordvoerder reageert verbaasd op de uitspraak van de bestuursrechter, omdat Biomos in meerdere branches gebruikt wordt. Wel gaat de brancheorganisatie haar leden op de hoogte stellen en aanraden het middel voorzichtig te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Paul Visser, met zijn bedrijf Biotwin leverancier van Biomos, legt de schuld van de longziekte volledig bij de medewerker zelf. „Hij verdunde Biomos niet voldoende met water en gebruikte bovendien een hogedrukspuit in weer en wind, waardoor het middel alle kanten op vloog, hoor ik van de gemeente Rotterdam”, verdedigt Visser zich telefonisch. Op de vraag waarom de ’onvoldoende’ verdunning die de medewerker gebruikte (1:10) dan nadrukkelijk vermeld staat op de website van zijn eigen bedrijf onder het kopje ’Gebruiksaanwijzing Biomos’ en voor het verwijderen van „overdadige aanslag” zelfs een verdunning 1:5 wordt geadviseerd, antwoordt Visser: „Eh, dat is achterhaalde informatie.” Een half uur na ons telefoongesprek is de gewraakte gebruiksaanwijzing van de website verwijderd.

En Jaco van Heijst (53) wordt met ingang van komende maand ontslagen.