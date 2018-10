Verdachten verbleven op vakantiepark Weert

Heijmans zei dat in zijn gemeente zeven verdachten waren opgepakt. Dat is echter het totale aantal arrestanten, herhaalde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Niet alleen in Weert, maar ook in Arnhem verrichte de politie aanhoudingen. „Ik denk dat het een misverstand is.”

De burgemeester van de Limburgse plaats werd op de dag van de politieactie zelf geïnformeerd, vertelde hij.

In Weert gaat vrijdag een grote kermis van start, maar politie en OM benadrukken dat er geen enkele aanwijzing is dat de verdachten het daarop hadden gemunt.