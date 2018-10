Terreurverdachte maakte foto’s op basis F-16’s

IS-sympathisant el-A. uit Rotterdam was donderdag een van zeven mannen die tijdens een grootschalige politieactie zijn opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een groot terreurplan op een evenement in Nederland. De groep was bezig wapens en bommen in bezit te krijgen.

Waïl el-A. is een vriend van de Arnhemse rapper-jihadist Marouane B., die in Syrië zit. El-A. reisde zelfs naar de Syrische grens om hem daar te ontmoeten. De rapper hoorde tot dezelfde kring van Arnhemse jihadsympathisanten waar ook de donderdag opgepakte Hardi N. in zat. Hardi N. geldt als spil in de terreurzaak rond de gisteren opgepakte groep van zeven.

Mogelijk heeft de groep zich laten inspireren door hun gemeenschappelijke vriend Marouane B. Die dreigde eerder dit jaar dat hij of zijn vrienden aanslagen zouden uitvoeren in Nederland. „Abu Bakr (de oprichter van IS, red.) heeft gezegd om niet meer uit te reizen naar Syrië en Irak, maar om de jihad te voeren in eigen land”, schreef hij in een brief aan De Telegraaf. „Neem wraak namens de onschuldige burgers die zijn gedood door de coalitie, zodat er gerechtigheid plaatsvindt. Voer de jihad in de Benelux (…) door aanslagen te plegen op plaatsen waar agenten, militairen en leden van het Koninklijk Huis komen.”

Waïl el-A. was in mei vorig jaar als grondwerker aan de slag op vliegbasis Volkel toen hij werd opgepakt. Hij was op het laatste moment ingevallen voor een zieke collega en daardoor waarschijnlijk door de beveiliging geglipt. De marechaussee zag hem foto’s maken, vond dat hij zich verdacht gedroeg en trok de naam na. Tot hun verbazing bleek de man een strafblad te hebben voor een poging naar Syrië te reizen, waarvoor hij twee jaar cel had gekregen. Het OM onderzocht de foto’s die Waïl had gemaakt en trok de conclusie dat de grondwerker niets illegaals had gedaan. Zijn advocaat vond dat de zaak ’helemaal nergens over gaat’.