LIVE | Speciale uitzending RTL Boulevard: ‘Collega’s gingen na aanslag naar hem toe: Peter mocht daar niet alleen liggen’

In de uitzending vertelt presentator Luuk Ikink hoe ze de avond na de uitzending hebben beleefd. „We wisten niet wat we moesten doen, het gaat heel snel. Je wil heel graag wat doen, maar dat gaat niet. Het gaat ontzettend snel, je weet niet wat je moet doen. De verslagenheid is overal.”

Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL Nederland, geeft aan dat alle presentatoren de hele avond in de studio hebben gewacht op nieuws. „Peter is een dierbare collega, een lieve, warme en grappige man. En daarom doet het extra pijn. We bidden met zijn allen voor een wonder.”

Geëmotioneerd

Albert Verlinden wil in tegenwoordige tijd blijven praten over Peter R., dat doet hij bewust omdat de misdaadverslaggever op het moment nog steeds in het ziekenhuis voor zijn leven vecht. De musicalproducent raakt zichtbaar geëmotioneerd wanneer hij vertelt hoe de redactieleden elkaar opvingen „Jullie wilden hem daar niet alleen laten liggen. Redactieleden zijn naar het ziekenhuis gegaan. Ik ben trots hoe jullie dat hebben gedaan”.

Koningspaar

Tijdens de uitzending is een fragment van Koning Willem-Alexander en koningin Máxima te zien. Volgens Koninklijk Huis-deskundige Marc van der Linden namen de Koning en Koningin uitgebreid de tijd om verslaggever Annemarie op haar gemak te stellen. De verslaggeefster werd tijdens een vraaggesprek met het koningspaar overmand door emoties.

Eerder liet Boulevard-presentatrice Marieke Elsinga al weten enorm op te zien tegen de komende uitzending. Ze denkt dat die waarschijnlijk de moeilijkste wordt die ze ooit heeft gemaakt.

Peter van de Vorst vertelt in de speciale uitzending dat hij dinsdagavond na de aanslag is gebeld door Mark Rutte en Femke Halsema. De programmadirecteur van RTL waardeert het medeleven vanuit de politiek en het hele land.

Grapperhaus en Halsema

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus en de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema brengen woensdagavond een bezoek aan de redactie van Boulevard. Daar zullen ze hun steun betuigen vanwege het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.