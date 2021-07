Speciale uitzending RTL Boulevard: ’Collega’s gingen na aanslag naar hem toe; Peter mocht daar niet alleen liggen’

Vlak nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten brak „enorme paniek” uit in de studio van RTL Boulevard, waar de misdaadjournalist vlak voor de schietpartij te gast was. „Mensen begonnen te rennen, we wisten niet wat we moesten doen”, blikte Luuk Ikink, die RTL Boulevard dinsdagavond presenteerde, woensdag terug in het programma.

„Het was een hele heftige avond. We hebben alles meegekregen.” Terwijl de misdaadverslaggever al snel na afloop van de uitzending naar huis vertrok, kletsten Ikink en zijn medepresentator Marieke Elsinga met een aantal collega’s na in de studio. „Achter hem aan liep een aantal collega’s, zij hebben het zien gebeuren. Eén van hen kwam terug de studio ingestormd en schreeuwde: Peter is neergeschoten.”

In de uitzending vertelt presentator Luuk Ikink hoe ze de avond na de uitzending hebben beleefd. „We wisten niet wat we moesten doen, het gaat heel snel. Je wil heel graag wat doen, maar dat gaat niet. Het gaat ontzettend snel, je weet niet wat je moet doen. De verslagenheid is overal.”

Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL Nederland, geeft aan dat alle presentatoren de hele avond in de studio hebben gewacht op nieuws. „Peter is een dierbare collega, een lieve, warme en grappige man. Veel mensen realiseren zich dat niet als ze hem op televisie zien. Maar hij is zeer betrokken bij alles wat er in iemands leven gebeurt. Als er een drama in iemands leven gebeurde dan was Peter een van de eersten die een appje stuurde. Het doet daarom misschien wel extra pijn dat hem dit nu overkomt en dat hij nu nog steeds aan het vechten is voor zijn leven”, zei een geëmotioneerde Van der Vorst, die De Vries „een van de allerbeste journalisten van Nederland” noemt.

Albert Verlinde wil in tegenwoordige tijd blijven praten over Peter R., dat doet hij bewust omdat de misdaadverslaggever op het moment nog steeds in het ziekenhuis voor zijn leven vecht. De musicalproducent raakt zichtbaar geëmotioneerd wanneer hij vertelt hoe de redactieleden elkaar opvingen na de aanslag. „Jullie wilden hem daar niet alleen laten liggen. Redactieleden zijn naar het ziekenhuis gegaan. Ik ben trots hoe jullie dat hebben gedaan.”

Tijdens de uitzending is een fragment van koning Willem-Alexander en koningin Máxima te zien. Volgens koninklijk Huis-deskundige Marc van der Linden namen de koning en Koningin uitgebreid de tijd om verslaggever Annemarie op haar gemak te stellen. De verslaggeefster werd tijdens een vraaggesprek met het koningspaar overmand door emoties.

Peter van der Vorst vertelt in de speciale uitzending dat hij dinsdagavond na de aanslag is gebeld door Mark Rutte en Femke Halsema. De programmadirecteur van RTL waardeert het medeleven vanuit de politiek en het hele land.

„Ontzet en vol ongeloof wordt in het buitenland gereageerd op de aanslag op Peter R. de Vries.” RTL staat in de Boulevard-uitzending stil bij het buitenlandse succes van misdaadverslaggever De Vries.

Albert Verlinde vertelt over het succes van Peter R. de Vries in de show. „Peter loopt altijd op de top van zijn kunnen. Het enige wat we nu kunnen doen is over Peter praten, en vertellen hoe goed hij in zijn vak is. Wat voor grappige man het is. Hij kon als een kind zo blij zijn. Hij vond dat hij moest leven.”

Peter R. de Vries stond de afgelopen jaren de familie Verstappen bij. Het heftige nieuws van de aanslag komt dan ook hard binnen, vertelt Berthie Verstappen, de moeder van Nicky, in RTL Boulevard. Moeder Berthie vertelt dat ze opnieuw tussen hoop en vrees leven. „We zeiden nog: Peet pas op. Nu moet hij voor zijn eigen leven vechten en daar kunnen we hem niet mee helpen. Hij is zo’n geweldige man, een lieve vriend. We mogen hem niet kwijtraken.”

RTL beëindigt de speciale uitzending over Peter R. De Vries met een speech waarin de misdaadverslaggever zijn motto vertelt: ’Liever rechtop sterven dan op mijn knieën leven’.

Eerder liet Boulevard-presentatrice Marieke Elsinga al weten enorm op te zien tegen de komende uitzending. Ze denkt dat die waarschijnlijk de moeilijkste wordt die ze ooit heeft gemaakt.

Op social media komen lovende reacties binnen op de speciale uitzending van Boulevard. Op Twitter wordt gesproken over „een mooie, respectvolle uitzending”. Ook presentatoren Marieke Elsinga en Luuk Ikink kunnen op lof rekenen van kijkers: „petje af voor de manier waarop Luuk en Marieke aan de desk stonden.”