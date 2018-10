Arrestatie na tweede brand, en dode bij brand in container

De brandweer ging op de container af na een melding dat daar brand was. „Tijdens het blussen troffen ze een lichaam aan”, zegt een woordvoerster van de politie. Het lichaam lag buiten de keet.

Bij de bouwcontainer ’slapen wel vaker mensen’, vertelde een brandweerman aan Omroep Brabant. „We weten nog niet wat er is gebeurd”, reageert de politie. „We houden alle opties nog open. We onderzoeken wat er gebeurd is en of het een misdrijf is.”

Arrestatie

Terwijl de brandweer nog bezig was met blussen op de Achtseweg Zuid, kwam er een melding binnen van nog een brandje op het Kennedyplein. Beveiligingsmedewerkers hadden gezien dat een man een hoopje afval in brand had gestoken.

Even later vond de politie hem, een 35-jarige inwoner van Eindhoven. Hij is een bekende van de politie. De recherche onderzoekt of deze man ook betrokken was bij de brand in de container.