Vliegtuig zinkt voor kust Micronesië

Dat zegt de manager van het vliegtuig in gesprek met lokale media.

Het vliegtuig schoot tijdens het landen van de baan af, volgens de vliegveldmanager. Het toestel kwam 160 meter verderop in zee terecht.

Ⓒ Reuters

Lokale kranten melden dat mensen direct met boten te hulp schoten, om mensen uit het toestel te halen en naar het land te brengen. Het ongeluk gebeurde vlakbij het vliegveld van de stad Weno, een belangrijke stad in de deelstaat Chuuk. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend.

Op sociale media zijn veel beelden te zien van het vliegtuig en alle bootjes eromheen.

Eerder werd gemeld dat Vlucht PX073, een Boeing 737-800, onderweg was van vliegveld Narita in Tokyo naar Port Moresby in Papoea Nieuw-Guina met een tussenstop in Weno. Het vliegtuig kwam echter van het Micronesische Pohnpei.

Het bestuur van Air Niugini is in crisisoverleg vanwege de situatie.