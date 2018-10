Universiteit doet aangifte tegen studenten

UvA-voorzitter Geert ten Dam en Fred Weerman, decaan van Geesteswetenschappen, wilden vrijdagochtend in gesprek met de activisten. „Maar ze mochten het gebouw niet in. Er is geen gesprek geweest”, aldus de zegsvrouw. De actievoerders hebben laten weten dat ze voorlopig niet weggaan. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of het pand ontruimd gaat worden.

De actievoerende studenten houden er rekening mee dat ze opgepakt worden. Uit voorzorg krijgen ze papiertjes uitgedeeld met daarop hun rechten en een nummer van een advocaat in geval van arrestatie. Op de uitgedeelde A4’tjes staat onder meer dat ze recht hebben op medicijnen, een advocaat en anonimiteit. Ook krijgen de actievoerders het advies om ’geen commentaar’ op alles te zeggen.

De activisten hadden de toegangsdeuren van het universiteitsgebouw geforceerd en beschadigd, maakte de universiteit eerder bekend. De actievoerders protesteren tegen de onderwijsbezuinigingen van het kabinet. De UvA zelf zegt ook de noodzaak tot „structureel betere financiering” van het hoger onderwijs te zien.

De studenten willen onder meer dat de maatregel om de dividendbelasting af te schaffen wordt teruggedraaid, zegt een woordvoerster. Het geld moet ten goede komen aan de publieke sector.

Verschillende universiteiten hebben deze week actie gevoerd voor meer geld voor het wetenschappelijk onderwijs. De actiegroep WOinActie wil dat het kabinet fiks over de brug komt. Ze eist dat het kabinet 1,15 miljard euro in het wetenschappelijk onderwijs steekt en een bezuiniging van 183 miljoen euro schrapt.