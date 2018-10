Gered Thais jeugdvoetbalteam naar buitenland

De twaalf jongeren en hun trainer vliegen komende week naar Argentinië. Daar wonen ze de zomereditie van de Jeugd Olympische Spelen bij, zegt een woordvoerder van de Thaise regering.

Bekijk ook: Dit zijn de Thaise jongens die gered zijn

Het voetbalteam reist later door naar New York. Daar verschijnen ze naar verwachting onder meer op de Amerikaanse televisie. De internationale toer is mogelijk doordat alle jonge sporters inmiddels beschikken over Thaise paspoorten. Meerdere leden van het team bleken na de redding stateloos te zijn. Zij kregen daarop alsnog de Thaise nationaliteit.

Duikers haalden de groep eerder dit jaar uit een grottenstelsel. De twaalf jonge voetballers en de trainer waren daar vast komen te zitten toen het water steeg door regenval. De risicovolle reddingsoperatie kreeg wereldwijd veel aandacht.