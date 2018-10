Miljoenenstrop voor gemeenten

Opmerkelijk genoeg krijgen de stadsbesturen minder van dit kabinet omdat Defensie het geld niet uitgegeven krijgt.

Op Prinsjesdag kregen gemeenten een vervelende boodschap. Zij moeten het dit jaar plots met 363 miljoen euro minder doen dan ze eerder was verteld. De forse tegenvaller komt grotendeels doordat de hoogte van het gemeentefonds wordt bepaald aan de hand van de Rijksoverheidsuitgaven: geeft de landelijke overheid minder uit, dan krijgen de gemeenten ook minder.

En dat is wat er aan de hand blijkt. Omdat de landelijke overheid minder uitgeeft dan het plan was - zo blijven er vooral vele miljoenen bij Defensie op de plank liggen - krijgen de gemeenten dit jaar dus een veel kleiner budget. En dat horen ze tot hun spijt pas als het jaar al grotendeels om is. Steden, die het soms met meerdere miljoenen minder moeten doen, klagen dat ze hun financiën hierdoor dit jaar niet rond krijgen.

D66-Kamerlid Joost Sneller vindt dat dit niet te verkopen is. Hij pleit bij de algemene financiële beschouwingen, het debat over de kabinetsuitgaven volgende week, ervoor dat op het gemeentefonds dit jaar niet wordt gekort. Dat kan betaald worden met het extra geld dat men verwacht in volgende jaren uit te geven. De D66’er wil dat de minister van Financien ook met een ander systeem komt voor het gemeentefonds zodat de wethouders in het land voortaan niet meer voor zulke verrassingen komen te staan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet het probleem van de plotselinge tegenvaller ook. Daar baalt de vereniging volgens een woordvoerster van. ‘Zeker tegen de achtergrond van de oplopende tekorten in het sociaal domein’ waar de stadsbesturen al mee zaten.

Gemeenten kunnen door dit soort bijstellingen, waarbij de landelijke overheid toch meer of minder uitgeeft dan gedacht, zelfs te horen krijgen dat het gemeentefonds van vorige jaren met terugwerkende kracht ook lager wordt. Kamerlid Sneller hekelt dat systeem: „Het is alsof je zegt: ‘je krijgt vorig jaar toch minder salaris’.