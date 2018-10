Italië rouwt om dood playboy Maurizio

Zanzara, de mug, zegt dat hij ’meer promotie heeft gemaakt voor de Adriatische kust dan 100 toerismebureaus samen’.

Maurizio stierf in het harnas. Hij overleed na een hartaanval in de armen van een Oost-Europees meisje van 23.

Drie dingen

Zanfanti focuste zich naar eigen zeggen altijd maar op drie dingen in het leven: vrouwen, vrouwen en nog eens vrouwen.

De eerste verovering had hij al op zijn twaalfde. Daarna werkte hij in bars aan de Italiaanse kust, het Spaanse Lloret de Mar en sleet zijn laatste jaren in Italiaanse Rimini.

De casanova die slechts 1.71 meter groot was, was niet kieskeurig als het gaat om de plaatsen waar hij seks heeft. Op het strand, in de auto, in het toilet, het maakte de mug allemaal niet uit.

Bij sommige horecabaantje werd hij alweer snel ontslagen. Als ’propper’ bij disco’s zorgde hij er net iets te vaak voor dat de meisjes direct met hem in de koffer doken.

Maurizio Zanfanti overleed in het harnas met een 23-jarige vrouw. Ⓒ Hollandse Hoogte

Maurizio hield in een schriftje bij hoeveel veroveringen hij dat seizoen had gehad. Per seizoen gemiddeld 150 tot 170, met een all time high van 207.

Kennelijk viel hij zo in de smaak dat vrouwen hun vriendinnen het jaar daarop op hem afstuurden.

Bekijk ook: China in greep seksschandaal

Zijn tactiek: „Laat vrouwen altijd de eerste zet doen. Wees oprecht, charmant en hoffelijk. Wees altijd discreet. Ieder van hen moet je vriendelijk in je hart sluiten. En van vrouwen met een trouwring blijf je af.”

In 1986 kroonde de Italiaanse krant L’Espresso hem tot ’de meest succesvolle minnaar van Italië’. Aan de pers toonde hij graag zijn dozen vol met fanmail: liefdesbrieven die zijn vriendinnetjes van één nacht aan hem stuurden.

Negen vrouwen hebben een meer tastbaar aandenken aan hem: een kind. Altijd vrijgezel gebleven liet hij negen sterretjes op zijn arm tatoeëren, een voor elk van zijn kinderen.

Zanfanti werd tijdens het aidstijdsperk wel wat voorzichtiger. Hij droeg altijd een certifcaat van twee dokters waarin stond dat hij de ziekte niet had. Het papiertje zat standaard in zijn portemonnee.

Op z’n 59e ging hij met pensioen. „Seks was voor mij zoals een verslaving”, zei hij tegen Duitse media destijds. „Maar nu word ik echt te oud.” Hij vertelde dat hij zelfs zijn borsthaar bijkleurde om nog mee te kunnen. De mug wilde het in Rimini wat rustiger aan gaan doen.

Afgelopen woensdag werd een laatste vrouw zijn letterlijke femme fatale. Volgens RiminiToday trof ambulancepersoneel de stervende Zanza in huis aan. Een Oost-Europees meisje van 23 was hem te veel geworden.