’Politiek brengt welzijn burger in gevaar’

Deelnemende regeringen hebben onder druk van deze groene activisten hun ideeën overgenomen en implementeren die in eigen land. De een vlugger dan de ander, prioriteiten liggen nu eenmaal anders.

Nederland meent voorop te moeten lopen en wil nu in ampel tien jaar tijd alle woningen energieneutraal maken. Voor nieuwbouw kan ik me dat voorstellen. Voor bestaande woningen zouden we maar extra moeten lenen om dat te bereiken.

Hebben deze drammers eigenlijk wel in de gaten wat zij teweeg brengen? Hoe moet iemand met slechts AOW en een kleine aanvulling dat opbrengen? Die mensen kúnnen niet eens lenen met hun inkomen! Den Haag brengt de Nederlandse economie én het welzijn van velen in ons land in gevaar t.b.v. enkele drammers die beweren dat klimaatverandering héél gevaarlijk is voor ons!

Maar. Hoe kwamen de hunebedden ook alweer terecht in ons land? Feiten die in tegenspraak zijn, worden systematisch verzwegen. Onder de Zuidpool b.v. is een werkende vulkaan ontdekt. Vandaar smeltend ijs! Hoe lang weten ze dit al? En zo zijn er meer feiten.

Zuiniger met energie en op de aarde? Groot: JA, maar niet op deze wijze, dit leidt tot grote verarming van onze bevolking!

W. v.d. Wiel, Tilburg