’Kosten energie te fors voor burger’

Onder de bezielende leiding van de heer Samsom, volledig mislukt in de politiek, en nu voorzien van een prachtig geregelde baan, moeten allerlei heffingen bovenop de nu al niet te betalen energierekening komen.

Met zijn royale inkomen is dat voor hem niet zo moeilijk. Wel was het mogelijk om de nu hogere lasten voor de burger met een hamerslag tijdens het overleg op te leggen. Waar een groot land heel erg klein in kan zijn.

J. Elbersen, Veldhoven