Griekenland maakt zich op voor zware storm Zorba

De subtropische storm Zorba, die momenteel woedt op de Middellandse Zee, zet koers naar Griekenland. De komende 24 uur kan de storm mogelijk nog aansterken tot een medicane, een storm met orkaankracht. Het zuiden van het Griekse vasteland, Kreta en het westen van Turkije moeten volgens Weerplaza rekening houden met zeer slecht weer.

Net als bij tropische orkanen elders in de wereld is zal ook Zorba voor zware regenval zorgen. In het westen van Kreta wordt 40 tot 75 mm verwacht, lokaal is meer mogelijk. Best veel voor die regio, en gevaarlijk voor iedereen die in de valleien en kloven een wandeling gaat maken. De zuidzijde van de Peloponnesos kan rekenen op 100 tot mogelijk meer dan 150 mm. Van wateroverlast zal volgens Weerplaza ongetwijfeld sprake zijn.

Volgens WeerOnline gaat de zware storm gepaard met flinke onweersbuien. Weeronline vermoed, in tegenstelling tot Weerplaza, dat er geen orkaankracht wordt gehaald.

Puin

Het Zuid-Europese land ging donderdag ook al gebukt onder extreem weer. Door de harde wind sneuvelden bomen, elektriciteitskabels en het dak van een school in Athene. Hulpdiensten kregen honderden telefoontjes met verzoeken om puin weg te halen. Veerboten mochten niet uitvaren vanwege de onstuimige omstandigheden.

Ook de komende dagen kan het vaarverkeer hinder ondervinden van het stormachtige weer. De civiele bescherming heeft mensen opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven.

