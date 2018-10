Klimaatplannen nog duurder

Het zijn kosten bovenop de al geplande groene maatregelen. Het PBL verwacht dat het nog hoger gaat worden, omdat de extra kosten voor ingrijpen in het wegverkeer nog niet zijn meegenomen.

Afgelopen voorjaar deed het PBL nog een voorspelling van een kostenpost tussen de twee en ruim drie miljard euro. In juli presenteerden tientallen organisaties een ‘voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord’ met tal van maatregelen om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te beperken.

Het Centraal Planbureau (CPB) en PBL waren gevraagd om de ‘plannen’ door te rekenen om het voor iedereen en in het bijzonder politici duidelijk te maken wat de effecten voor het klimaat zijn. Maar vooral ook wat het gaat kosten voor burgers en ondernemers.

De maatregelen van de zogeheten klimaattafels zijn echter zo vaag dat beide planbureaus geen doorrekeningen hebben kunnen maken. Ze zouden vandaag met een analyse komen, maar zelfs dat gaat het CPB te ver. De rekenmeester presenteren alleen een notitie.

Concrete stappen

„Het voorstel kenmerkt zich in hoge mate door zogenaamde streefbeelden, ambities, ‘benodigde inspanningen’ en ‘mogelijke maatregelen’”, sneert het CPB in de notitie. „Dit geeft wel een richting, maar het is onduidelijk welke concrete stappen worden genomen en door welke partijen.”

Het blijft daardoor totaal onduidelijk hoe de rekening over het land moet worden uitgestrooid. Zelfs het plan van klimaattafel-voorzitter en voormalig PvdA-voorman Diederik Samsom om te tornen aan de energiebelasting is niet doorgerekend.

Splijtzwam

Het PBL denkt wel het ’technisch haalbaar’ is om de 49 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990 te halen. De chef van het klimaatakkoord, VVD-coryfee Ed Nijpels is desondanks tevreden. Hij stelt dat er „een stevige basis is gelegd voor de grootste transitie van deze tijd.”

Het kabinet moet nu keuzes maken in het oerwoud van niet uitgewerkte voorstellen. Binnen de coalitie vormt het dossier een splijtzwam. VVD en CDA staan recht tegenover D66 en ChristenUnie. Ze verschillen van mening over de kosten, de snelheid en de keuzes.

Nijpels verwacht dat het kabinet binnen twee weken met een reactie komt. „Het kabinet is aan zet.”