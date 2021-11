Koopkrachtzorgen in Kamer na hoge inflatie

De extreem hoge inflatiecijfers baren de Tweede Kamer zorgen. Kamerleden vragen zich af wat de gevolgen van de prijsstijgingen zijn voor de portemonnee van burgers.

De koopkrachtplaatjes waren op Prinsjesdag al bepaald niet florissant: meer dan een minieme plus van 0,1 of 0,2 procent zat er niet in. En op dat moment werd er nog gerekend met een flink lagere inflatiestijging dan de 5,6 procent over november die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekendmaakte.

De inflatie gaat ’door het dak’, constateert PVV-Kamerlid De Jong, die stelt dat het minieme koopkrachtplusje van Prinsjesdag daarmee ’al honderd keer verdampt’ is: „Het was al niks, maar miljoenen mensen komen nu keihard in de min.”

„Je ziet dat mensen door de hoeven zakken”, zegt PvdA’er Nijboer. „Ze gaan er gewoon op achteruit volgend jaar.” Ook VVD-Kamerlid Tielen maakt zich ’zeker zorgen’ over de ’bijna ongekende’ inflatie, Dat geldt ook voor SP-Kamerlid Van Kent, die rept van ’gigantisch hoge inflatiecijfers’. „Wat gaat de staatssecretaris doen om die cijfers te corrigeren?”, vraagt GL’er Maatoug. Kamerlid Omtzigt pleit voor een snelle verhoging van het minimumloon, een onderwerp waar de formerende partijen momenteel op kauwen.

Bekijk ook: Prijsstijging in Nederland door het dak

’Koopkrachtherstelplan’

PVV’er De Jong wil dat het demissionaire kabinet snel met een ’koopkrachtherstelplan’ komt en legt dat ook voor bij de VVD. Tielen voelt er wel wat voor: „Dat herken ik en ben ik wel met hem eens. Ik ben bereid met elkaar te kijken waar enige ruimte voor te vinden is.” Maar ze houdt ook een slag om de arm, want snel zo’n pakket in elkaar timmeren is ’wel een beetje ingewikkeld’ en het kost bovendien een flinke smak geld.

Het maakt Nijboer sceptisch, hij betwijfelt of er daadwerkelijk snel een koopkrachtplan komt: „Ik vrees dat het meer de houding is van de VVD in debatten, dan het resultaat.”

Demissionair staatssecretaris Wiersma (Sociale Zaken) reageert donderdag op de vragen van de Kamer. Hij stuurt dinsdag al wel een rekenoefening bij wat een hogere inflatie met de koopkrachtplaatjes zou doen. Die schieten dan inderdaad flink in het rood, maar de cijfers gaan gepaard met de nodige mitsen en maren. Zo is de miljardeningreep die het kabinet op de energierekening heeft gedaan nog niet meegerekend. Pas in maart 2022 komt het Centraal Planbureau weer met verse koopkrachtplaatjes.