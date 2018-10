’Kabinet, laat aanvullend pensioen met rust’

In deze deal worden appels met peren vergeleken. Beide vormen zijn pensioen, maar de AOW is een fiscaal stelsel van het basispensioen, bepaald door de overheid. Het aanvullend pensioen is een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers waar de overheid niets mee te maken heeft.

Maar zij hebben inmiddels ook een dikke vinger in de aanvullendpensioenpap. Dat is de zien in de wetgeving op het Financieel Toetsingskader (FTK), waar de idioot lage rekenrente zorgt dat miljoenen werkenden en gepensioneerden al jaren niet meer geïndexeerd worden. Dit merken de gepensioneerden al lang in hun portemonnee.

Guus Bosman, Gorssel