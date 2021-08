Kindje op straat gevonden in trappelzak: ouders zoek

Buurtbewoners zouden het kind aan de Drogerij in het Zuid-Hollandse Den Hoorn hebben aangetroffen en zich over hem hebben ontfermd. Vervolgens is ook 112 gebeld. Het kindje is volgens een persfotograaf uiteindelijk meegenomen in een politiewagen. Op beelden is te zien dat agenten een kinderwagen en rugtas meenemen.

De politie is dringend op zoek naar de ouders. Agenten zijn ter plaatse bij de flat waar de oma van het kind zou wonen.

Tips? Mail nieuwsdienst@telegraaf.nl