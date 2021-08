Peuter op straat gevonden in trappelzak: ’Gelukkig is het kindje gezond’

„Er werd vanochtend door twee oudere dames aangebeld. Ze stonden voor de deur met een jongetje bij zich. Ze vroegen of ik hem kende, maar dat was niet het geval. Ik vermoed dat zij bij meerdere mensen met het jongetje aan de deur zijn geweest met de vraag of iemand het kind kende”, vertelt een buurtbewoner die in een flat woont in de buurt van de vindplaats van de peuter. Zelf heeft hij verder niets van het drama meegekregen. „De politie was al snel ter plekke.”

Jeugdzorg

De gealarmeerde politie ontfermde zich direct over het kindje dat vermoedelijk van Turkse komaf is en stelde daarna een onderzoek in de flat in. Jeugdzorg werd ingeschakeld die de zorg over het kindje over heeft genomen. De peuter werd met een knuffel, een deken en wat persoonlijke spullen door agenten en een vrouw met een politieauto meegenomen.

Oma

Het is nog een raadsel waarom het jongetje in zijn witte trappelzak met opdruk van auto’s op straat zwierf. Buurtbewoners zeggen dat de peuter verbleef bij zijn oma. De politie wil dat niet bevestigen. Wel zijn ze enige tijd op zoek geweest naar de ouders. „Inmiddels hebben wij contact gehad met een van de ouders. Jeugdzorg zal het verder afhandelen”, aldus een politiewoordvoerster. Wat er precies is gebeurd is nog de vraag. „Onze eerste prioriteit is de hulpverlening. Gelukkig is het kindje gezond en in goede handen van de hulpverlening. Wij gaan nog wel onderzoek doen naar wat er zich precies heeft afgespeeld.”

Enkele buurtbewoners stellen dat het jongetje een groot deel van de nacht op straat heeft doorgebracht. Volgens een omwonende is dat onzin. „Ik ben vanochtend rond half 7, kwart voor 7 de deur uitgegaan en heb geen kind op straat gezien. Als dat wel het geval is, dan had ik mij meteen om het jongetje ontfermd.”

