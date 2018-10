’Plots is kamp Zuid mijn lievelingsteam’

Dag zes begint met een lekker potje mansplaining. Grappig dat een onbewoond eiland er ineens voor zorgt dat mannen blijkbaar alles ineens beter kunnen in de keuken? Ook op het eiland van de onbekenden wordt de sfeer er niet gezelliger op als het regent. Er wordt zelfs een stropje in elkaar gevouwen. Waar het hart van vol zit zullen we maar zeggen.

TITANIC

Waar je de eerste afleveringen nog dacht dat Jody Bernal met de Titanic op zijn borst ten onder zou gaan op het eiland, ontpopt hij zich nu als de Klaas van der Eerden van dit seizoen.

Voor wie geen idee heeft wat ik bedoel; in 2015 was Klaas expeditielid. Dat hele seizoen zagen we Klaas niet behalve als er gevist moest worden. Die man heeft in zijn eentje schat ik zestien eilanden van vis voorzien.

Joyce dochter (13) 'te oud' voor medicijn: Nu kan ze nog zelf eten

WIT

Kunnen we het ook even hebben over Tony en de witte blouse-gate? Want waar ik eerder nog schande sprak van I Am Aisha en haar vlijmscherpe nagels, aan welk programma dacht Tony mee te gaan doen toen hij drie items uitkoos voor in zijn plunjezak?

'Ja, leuk Expeditie Robinson, ik neem een witte blouse mee, dat gaat helemaal fashion worden!' Heel slim Tony, heel slim! Hij is al lang niet meer zo wit als op de eerste dag, ben benieuwd hoe lang die blouse het gaat volhouden.

NAVEL

Ik weet niet of jullie hebben gezien hoe het met Nicolette gaat? Ik maak me een beetje zorgen om de hoeveelheid zweet die uit die navel komt zetten. En dan te bedenken dat ze gewoon elke dag kan douchen en aan geen proef hoeft mee te doen.

Even schoot het door mijn hoofd dat het ook een Filipijnse diaree-aanval kan zijn die op komt zetten. Ik snap dat je daarvan uit je navel gaat zweten. Ik wel in ieder geval! Gelukkig verdween het zweet weer tegen het eind van de proef. En daarmee verdwenen ook mijn zorgen.

'Andy en ik zitten in de stress, dus we gaan apart op pad'

NOODLOT

De proef wordt uiteindelijk gewonnen door eiland Onbekend maar voor kamp Zuid is de steile helling nog niet ten einde. Eenmaal terug op het eiland slaat het noodlot toe en krijgt zo'n beetje iedereen ruzie met elkaar.

Er wordt over en weer gescholden en vooral Corry Konings is de klos. Aisha lijkt ineens wakker want waar ik nog dacht dat er geen greintje pit en energie in die meid zat, komt nu plots alles naar boven. De tot tranen toe geroerde Corry weet niet waar ze het zoeken moet en wil meteen met het eerste vliegtuig Adios Amor terug naar Brabant. #JesuisCorry

VRIJWILLIG

I Am Aisha trekt het niet meer en is de eerste die de expeditie vrijwillig verlaat, vermoedelijk staat ze nu nog ergens op de luchthaven bij een detectiepoortje omdat die maar blijft afgaan want die verdomde vuursteen hangt nog ergens onder die nagelriem!

Ook Josylvio geeft op en dat maakt dat de twee mensen die ik het minst leuk vond van dit hele team er niet meer zijn. Plots is kamp Zuid mijn lievelingsteam. Met Corry en Steven als absolute favoriet.

Tot volgende week!

Louise (42) heeft een dodelijke longziekte: Ik hoop dat ik de 50 mag halen