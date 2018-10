NS: jammer dat hsl nog niet wordt verbeterd

1 / 2 1 / 2 Ⓒ NS

UTRECHT - De NS is teleurgesteld dat een voorgesteld pakket maatregelen voor verbetering van de hsl-Zuid nog niet wordt ingevoerd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur is het ermee eens dat het hogesnelheidsspoor moet worden verbeterd, maar ze zegt dat de maatregelen vooralsnog te duur zijn en dat het kabinet er daarom nog geen beslissing over neemt.