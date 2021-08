LIVE | Propvolle evacuatievlucht met 640 Afghanen aan boord

De veiligheidssituatie rond de luchthaven verslechtert met de minuut. Volg hieronder het laatste nieuws na de razendsnelle inname van het land door de Taliban.

De Taliban hebben de macht in Afghanistan overgenomen, nadat ze zondag ook de hoofdstad Kabul voor een groot deel onder controle hadden gekregen.

Dit zijn de hoofdpunten:

23.17 - Evacuatievlucht met 640 Afghanen aan boord

Tijdens een Amerikaanse evacuatievlucht van Kabul naar Qatar op zondag zaten meer dan 640 Afghanen aan boord. Dit is vermoedelijk een record: volgens nieuwssite Defense One hebben nog nooit zoveel passagiers in een C-17 gezeten.

De crew was niet van plan om zoveel passagiers mee te nemen, maar de Afghanen wisten door de half open deur toch in het vliegtuig te komen. In plaats van te proberen om de vluchtelingen eruit te zetten, besloot de bemanning om te gaan.

22.35 - NBC: Vliegveld Kabul heropend, vliegtuig geland

Het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul is heropend. Een transportvliegtuig is geland, meldt de Amerikaanse zender NBC. Het lijkt erop dat de evacuatievluchten en de aankomst van troepen daarmee zijn hervat, aldus een NBC-correspondent op Twitter.

Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om een toestel van de Duitse strijdkrachten om mensen te evacueren.

Eerder maandag moesten alle vluchten worden stopgezet omdat duizenden Afghanen het luchthaventerrein waren binnengedrongen. Zij wilden mee in een van de vertrekkende vliegtuigen, omdat zij voor hun leven vrezen nu de radicaalislamitische beweging Taliban de macht over het land heeft heroverd. Er speelden zich chaotische scènes af, waarbij ook doden vielen.

20.10 - Nederlands vliegtuig kan niet landen in Kabul

Het Nederlandse vliegtuig dat naar Kabul is gestuurd om ambassadepersoneel en Afghaanse tolken te evacueren, kan niet landen op de luchthaven in de hoofdstad vanwege de chaos. Dat heeft Defensie maandagavond bekendgemaakt.

Ook een Duits militair toestel kan niet landen in de Afghaanse hoofdstad. Het toestel is omgeleid naar buurtland Oezbekistan.

Militaire toestellen gestationeerd op vliegbasis Eindhoven.

19.59 - Satellietbeelden laten chaos op luchthaven Kabul zien

Ruimtetechnologiebedrijf Maxar Technologies heeft maandag satellietbeelden op Twitter gedeeld waarop is te zien hoe duizenden mensen via de luchthaven het land uit probeerden te komen.

19.14 - VS: Snelle opmars Taliban kwam door slecht Afghaans leiderschap

De snelle opmars van de radicaalislamitische beweging Taliban in Afghanistan is te danken aan slecht leiderschap van de Afghaanse regering, zegt de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

„Je kan bevoorraden, je kan trainen, je kan steunen, je kan adviseren”, sprak de zegsman. „Maar je kan geen wilskracht en leiderschap kopen en leiderschap ontbrak.” De Verenigde Staten besloten in 2001 tot militair ingrijpen in Afghanistan, toen het Taliban-regime van destijds onderdak bood aan terreurgroep Al-Qaeda en weigerde terroristenleider Osama bin Laden uit te leveren.

Tot en met dit jaar bleven de Amerikanen en internationale bondgenoten, waaronder Nederland, in Afghanistan om het land op te bouwen en lokale troepen te trainen. Toen begin dit jaar de troepen vertrokken, destabiliseerde het land snel en kon de Taliban in korte tijd heel Afghanistan veroveren.

De snelle opmars word gezien als een forse klap in het gezicht van de internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de terugtrekking lange tijd verdedigd. Biden geeft naar verwachting om 21.45 uur een speech aan het Amerikaanse volk over de situatie in Afghanistan.

18.45 - VS: zeker 7 doden op luchthaven; mensen zijn van vliegtuig gevallen

Amerikaanse militaire woordvoerders hebben aan AP laten weten dat er zeker zeven doden zijn gevallen op de luchthaven van Kabul. Sommige mensen hadden zich vastgeklampt aan het vliegtuig en zouden van grote hoogte naar beneden zijn gevallen. Deze beelden gaan ook rond op social media. Woordvoerders lijken te bevestigen dat deze beelden echt zijn. Over de doodsoorzaak van de andere slachtoffers is nog niks bekend.

18.10 - VS sturen 1000 extra militairen naar Kabul

De Verenigde Staten sturen duizend extra militairen naar de Afghaanse hoofdstad Kabul, om zo de troepenmacht daar te vergroten naar 7000 mensen. Ze moeten onder meer helpen bij de nu nog onderbroken evacuaties. Het is de bedoeling dat ongeveer 30.000 personen in veiligheid worden gebracht: 22.000 naar de VS, 8000 naar andere landen, melden Amerikaanse media. Het gaat om ambassadepersoneel, Amerikaanse burgers, Afghaanse ex-werknemers van de Amerikanen en andere mensen die nu een groot risico lopen op wraak door de radicaalislamitische Taliban, die de macht in het land heroverden.

Amerikaanse militairen zijn echter nog druk bezig orde te scheppen op het internationale vliegveld van Kabul, waar een grote menigte van wanhopige Afghanen probeerde aan boord te klimmen van vliegtuigen. Er heerst veel paniek in het land door de machtsovername door de Taliban, die ruim twintig jaar geleden een schrikbewind voerden.

Door de chaos maandag op de luchthaven konden geen vliegtuigen meer opstijgen of landen, waardoor de internationale evacuatie-operatie noodgedwongen tot stilstand kwam. Een woordvoerder van het Pentagon kon nog niet zeggen wanneer de vluchten weer worden hervat.

Niet alleen de Amerikanen, bijvoorbeeld ook de Britten sturen extra soldaten. Er komen nog eens tweehonderd militairen bij de zeshonderd die vorige week al waren aangekondigd. Zij moeten helpen bij de evacuatie van Britse burgers en voormalige Afghaanse medewerkers van de Britse strijdkrachten.

17.21 - Biden spreekt maandagavond over Afghanistan

De Amerikaanse president Biden zal maandagavond reageren op de plotselinge herovering van Afghanistan door de radicaalislamitische Taliban. De toespraak aan het Amerikaanse volk wordt om 21.45 uur (Nederlandse tijd) verwacht, meldt het Witte Huis.

Naar de reactie van Biden wordt met spanning uitgekeken. De snelle opmars van de Taliban wordt namelijk gezien als een forse klap in het gezicht van de internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten, die 20 jaar heeft geprobeerd de fundamentalisten te verdrijven. Waarnemers spreken over een mislukte poging van het Westen om in Afghanistan vrede, veiligheid en democratie te brengen.

Voor zijn commentaar keert Biden terug van het buitenverblijf Camp David, waar hij eigenlijk nog een paar dagen langer zou blijven. Tot nu toe verdedigde de president de terugtrekking van de Amerikaanse militairen, die hij eerder dit jaar had aangekondigd. Samen met de Amerikanen besloten ook de andere buitenlandse troepen te vertrekken.

14.49 - VS stoppen evacuatievluchten om rust op vliegveld te herstellen

De Verenigde Staten zijn gestopt met evacuatievluchten vanaf het vliegveld van Kabul omdat het te druk is op de luchthaven. De aanwezige militairen gaan eerst de startbaan ontruimen. Het is niet bekend hoe lang de ontruiming gaat duren.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat er geen vluchten konden landen of vertrekken vanwege de drukte. Veel Afghanen zijn naar de luchthaven gevlucht omdat ze het land willen verlaten nu de Taliban ook hoofdstad Kabul hebben ingenomen.

Veel landen zijn druk bezig om het ambassadepersoneel het land uit te halen. De luchthaven wordt gecontroleerd door 5000 Amerikaanse militairen. Zij hadden het maandagochtend ook al lastig om de rust te bewaren. Toen werd er in de lucht geschoten. Er zouden vijf mensen zijn omgekomen door verdrukking op het vliegveld. Er zijn ook berichten dat drie mensen zijn omgekomen door schoten.

12.08 - Nederlandse hulpverleenster is geëvacueerd uit Afghanistan

De Nederlandse hulpverleenster Isabelle Langerak heeft maandagochtend met een Britse militaire vlucht Afghanistan verlaten. Ze vertrok samen met een andere Nederlandse en enkele Britse collega’s en is momenteel in Dubai. Later vliegt ze door naar het Verenigd Koninkrijk, waarna ze hoopt zo snel mogelijk naar Nederland te kunnen. „Ik ben echt heel blij dat ik op deze vlucht terecht ben gekomen”, zegt ze via de telefoon. „Maar ik heb er ook nog steeds een heel erg dubbel gevoel bij.”

Langerak werkte bijna vijf jaar als projectmanager voor de Britse organisatie Afghanaid. Zondag vertelde ze al dat er „totale chaos” heerste in de hoofdstad Kabul, nadat die door de Taliban was omsingeld. Ze dacht toen nog met een commerciële vlucht het land uit te kunnen komen. Zondagavond is de hulpverleenster naar een goed beveiligd hotel vlakbij het vliegveld overgebracht. „De situatie in de stad was niet meer duidelijk en het voelde beter op een veilige plek dicht bij het vliegveld te zijn.”

Vanuit dit hotel werd ook de Britse evacuatie geregeld. Volgens Langerak was lang onduidelijk hoe het verder zou gaan. „Na een hele tijd opblijven en wachten, van de ene naar de andere plek te zijn gereden, zijn mijn andere Nederlandse collega en ik ook op de Britse evacuatievlucht meegegaan.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de hulpverleners doorvliegen naar het VK en naar welk vliegveld te gaan. Langerak zegt blij te zijn dat ze aan de militaire kant van de luchthaven konden vertrekken. „Daar was alles redelijk rustig en onder controle. Aan de andere kant, waar de internationale en binnenlandse vluchten gaan, is het complete chaos. Heel veel mensen willen het land uit en er is weinig controle op het vliegveld. Ik zag op een filmpje van een vriend dat er werd geschoten, er zijn ook doden gevallen.”

Langerak hielp de afgelopen jaren vrouwen economisch zelfstandig te zijn. Ook gaf de organisatie waarvoor ze werkte lessen aan vrouwen én mannen over vrouwenrechten en mensenrechten. Ze zei zondag het hartverscheurend te vinden haar Afghaanse collega’s en vrienden achter te moeten laten. „Met mij komt het allemaal wel goed, maar het is zo’n dubbel gevoel dat ik wel weg kan en zij niet.”

11.59 - Geen vluchten mogelijk op Kabul door menigte op startbaan

Het is volgens een woordvoerder van de Duitse regering momenteel niet mogelijk de internationale luchthaven van Kabul te gebruiken. Hij zei dat er zoveel mensen op het luchthaventerrein zijn, dat er niet kan worden gevlogen. Wanhopige Afghanen drommen samen op de ’tarmac’, aldus de woordvoerder.

Op sociale media zijn al eerder beelden verschenen van talrijke mensen die over de start- en landingsbaan lopen en van de bestorming van een Amerikaans transportvliegtuig bij een stationsgebouw en van een slurf die een stationsgebouw met een verkeersvliegtuig verbindt.

Ⓒ ANP/HH

Er heerst paniek in Kabul sinds de machtsovername van de extremistische Taliban. Die kwam veel sneller dan verwacht, omdat de Afghaanse strijdkrachten het hadden opgegeven. Velen vrezen voor hun leven omdat ze met de vorige regering of met westerse mogendheden hebben gewerkt. Of omdat ze, net als in de jaren negentig, door de Taliban om etnische of religieuze redenen zullen worden vervolgd.

11.50 - Taliban nemen wapens in van burgers in Kabul

De Taliban nemen wapens in van burgers in Kabul. Volgens de moslimextremistische organisatie zijn die niet meer nodig. „Mensen hadden wapens om zichzelf te verdedigen, maar wij willen niemand kwaad doen, dus zijn ze niet meer nodig.”

„We begrijpen dat mensen de wapens hadden, maar de burgers kunnen zich nu veilig voelen”, aldus een woordvoerder van de Taliban.

De Taliban waren de laatste jaren verantwoordelijk voor aanslagen en aanvallen in Kabul. Daarbij vielen jaarlijks honderden doden en gewonden.

11.30 - Unicef blijft in Afghanistan voor steun aan vrouwen en kinderen

De kinderrechtenorganisatie van de VN, Unicef, blijft aan het werk in Afghanistan „om vrouwen en kinderen te ondersteunen.” De Nederlandse tak van de organisatie zegt zich grote zorgen te maken over de situatie van kinderen in het land en begint een inzamelingscampagne om meer hulp te kunnen bieden aan kinderen en vrouwen.

Volgens Unicef was Afghanistan al voor de machtsovername door de Taliban „het meest onveilige land om in op te groeien.” Die situatie is de afgelopen weken voor veel kinderen nog wanhopiger geworden. De hulporganisatie zegt in alle regio’s van Afghanistan aanwezig te blijven om hulp te bieden aan vrouwen en kinderen.

„We hebben goede banden met lokale gemeenschappen en over de jaren veel vertrouwen opgebouwd”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland. „Daardoor kunnen we vanuit elf kantoren in het hele land en samen met onze partners de kinderen helpen die ons het hardst nodig hebben. Onze steun aan de vrouwen en kinderen van Afghanistan is nu harder nodig dan ooit.”

10.45 - Rutte: ontzettend onoverzichtelijk

Het demissionaire kabinet houdt crisisoverleg over de situatie in Afghanistan. Onzeker is het of Nederland er wel in slaagt om Nederlands ambassadepersoneel en tolken op tijd uit het land weg te halen. Volgens demissionair premier Rutte is ’de situatie ontzettend onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend’.

09.22: Ooggetuigen: vijf doden op luchthaven

Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat er zeker vijf doden zijn gevallen op de luchthaven van Kabul. De doden zouden zijn gevallen in het gedrang om bij een vliegtuig te komen. Er is op de luchthaven ook geschoten, maar het is onduidelijk of daardoor slachtoffers zijn gevallen.

De doden zijn niet bevestigd door de autoriteiten op de luchthaven. Amerikaanse militairen controleren het vliegveld.

09.17 - Checkpoints in handen Taliban

De Taliban zeggen dat ze 90 procent van de overheidsgebouwen en bijna alle belangrijke checkpoints in Kabul in handen hebben. De moslimextremisten namen de controle over de stad zondagavond zonder strijd over van de Afghaanse regering.

Sinds de machtsovername hebben de Taliban meerdere keren beloofd geen wraak te nemen op tegenstanders, vrouwenrechten te accepteren en het leven van Afghanen zoveel mogelijk door te laten gaan. Hier wordt aan getwijfeld, omdat de situatie in gebieden die ze eerder hebben overgenomen vergelijkbaar is met de eerste periode dat de Taliban aan de macht waren tussen 1996 en 2001. Daar gelden strenge regels, zo mogen vrouwen niet werken en moeten ze zichzelf volledig bedekken.

Veel Afghanen willen uit angst voor de Taliban vluchten en zijn naar het vliegveld gegaan. Daar is de situatie chaotisch en er gaan geen lijnvluchten meer om Afghanen mee te nemen. Mochten deze mensen het vliegveld verlaten, dan zijn ze volgens de Taliban veilig. „Iedereen mag naar huis terugkeren. Burgers zullen niet worden aangevallen.”

09.10 - Frankrijk en Duitsland halen landgenoten op uit Kabul

Frankrijk gaat vanaf maandag landgenoten evacueren van het vliegveld van Kabul door ze naar eerst de Verenigde Arabische Emiraten te vliegen. Parijs heeft al sinds april Fransen opgeroepen het land te verlaten, maar volgens minister van Defensie Florence Parly zijn er nog tientallen in Kabul. Er zal ook Afghaans personeel worden geëvacueerd. Parly zei dat de geëvacueerden in eerste instantie naar een Franse basis in Abu Dhabi worden gevlogen.

Een Duits militair vliegtuig is maandagochtend vertrokken naar Kabul voor de evacuatie van Duitsers en Afghaanse voormalige medewerkers van Duitse functionarissen. Er zijn militairen en ’een crisisteam’ mee voor de afwikkeling van de operatie. Er is ook een Duits team naar Tasjkent in Oezbekistan gestuurd om er te werken in het kader van het vluchtelingenprobleem dat de machtswisseling in Kabul dreigt te veroorzaken.

Turkije heeft laten weten dat alle lijnvluchten naar Kabul zijn geschrapt en dat het land maandag met evacuatievluchten begint. Volgens de site Flightradar24 staat er een Turkse Boeing 777 op de luchthaven van Kabul. Het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat de ambassade in Kabul onmiddellijk gesloten wordt en het personeel zal worden geëvacueerd.

Het Nederlandse ministerie van Defensie meldde zondag een militair vliegtuig naar Kabul te sturen om ambassademedewerkers, lokaal personeel en tolken op te halen uit Afghanistan.

08.47 - Amerikaanse militairen schieten in lucht op vliegveld Kabul

Amerikaanse militairen hebben maandagochtend een aantal keer in de lucht geschoten vanwege de chaotische situatie op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ze wilden er zo voor zorgen dat vluchtende Afghanen van de startbaan zouden gaan. „De meute was buiten zinnen. Dit was de enige manier om iets aan de chaos te doen”, aldus een militair.

Volgens ooggetuigen zou een meisje zijn omgekomen door verdrukking.

Op het vliegveld worden momenteel vliegtuigen volgeladen met buitenlandse diplomaten die in allerijl het land uit willen nu de Taliban de macht hebben overgenomen. Veel Afghanen willen het land ook ontvluchten en proberen een plek in een van de vliegtuigen te bemachtigen. Een medewerker van het Amerikaanse leger zegt dat de vliegtuigen alleen bedoeld zijn voor diplomaten en medewerkers van ambassades.

Het was de bedoeling dat maandag ook weer commerciële vluchten zouden vertrekken, maar door de chaos is dat niet mogelijk. Lijnvluchten zijn de enige optie voor Afghaanse burgers om het land nog te verlaten, aangezien de Taliban alle grensovergangen over land controleren. Het luchtruim is nu alleen toegankelijk voor militaire toestellen.

De Afghaanse burgerluchtvaartautoriteit roept luchtvaartmaatschappijen op om het Afghaanse luchtruim te mijden. Volgens de autoriteit zijn er geen luchtverkeersleiders meer actief en wordt het luchtruim dus niet gecontroleerd. Vliegen zou daardoor onveilig zijn. Meerdere maatschappijen hebben al besloten om te vliegen. Een vlucht van Air India verliet het Afghaanse luchtruim kort nadat het de grens was overgevlogen.

Het Amerikaanse leger controleert de luchthaven. Er zijn nu 5000 Amerikaanse militairen aanwezig en nog eens 1000 onderweg. Nederland is een van de landen die al het ambassadepersoneel laat evacueren.

08.21 - ’ Militaire deel luchthaven Kabul is veilig’

Volgens de Britse minister van Defensie Wallace is het militaire deel van de luchthaven van Kabul veiliggesteld door Amerikaanse troepen. Dat is nodig om de evacuatie van ambassadepersoneel in goede banen te leiden.

08.16 - ’Nergens gevechten’

Volgens de Taliban wordt er op dit moment nergens in het land nog gevochten met troepen van de gevallen regering. Ook zouden er, de dag na het innemen van hoofdstad Kabul, volgens de strijders geen confrontaties met burgers zijn geweest.

07.05 - Trump: Biden moet weg om verovering Afghanistan

Oud-president Donald Trump van de Verenigde Staten vindt dat zijn opvolger moet opstappen wegens de snelle verovering van Afghanistan door de Taliban. In een verklaring zei Trump zondag dat „het tijd is dat Joe Biden in schande aftreedt voor wat hij heeft laten gebeuren.”

Verwijzend naar de door hem aangevochten uitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar, voegde hij daaraan toe: „Het zou niet moeilijk moeten zijn, want hij was toch al niet legitiem gekozen.”

Biden gaf eerder dit jaar na twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan het bevel de troepen terug te trekken uit het land, waarop NAVO-partners volgden. De Taliban grepen de terugtrekking, die aan het eind van de maand voltooid moet zijn, aan om met hun razendsnelle opmars te beginnen.

Het was echter de regering van Trump die vorig jaar tijdens onderhandelingen in Doha, in Qatar, overeenstemming bereikte met de Taliban over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

06.22 - Amerikanen strijken vlag

De Verenigde Staten hebben de evacuatie van hun ambassade in Kabul afgerond. Nadat de hele dag helikopters af en aan hadden gevlogen, is in de nacht van zondag op maandag als laatste daad de Amerikaanse vlag op het gebouw gestreken. Bijna al het ambassadepersoneel is naar de luchthaven van Kabul gebracht, in afwachting van verdere evacuatie.

In een gezamenlijke verklaring zeiden de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken dat stappen worden gezet om de luchthaven te beveiligen. 6000 Amerikaanse soldaten moeten de duizenden diplomaten en burgers die zich de afgelopen dag op het vliegveld verzamelden beschermen.

05.32 - Ruim 60 landen vragen de Taliban de grenzen open te houden

Meer dan zestig landen hebben in een gezamenlijke verklaring de Taliban opgeroepen mensen die weg willen uit Afghanistan daartoe de kans te geven. Vliegvelden en grensovergangen moeten open blijven, zodat Afghaanse en buitenlandse burgers het land kunnen verlaten.

„Zij die aan de macht zijn in Afghanistan en die de autoriteit hebben zijn verantwoordelijk - en aansprakelijk - voor de bescherming van mensenlevens en bezittingen en voor het onmiddellijke herstel van orde en veiligheid”, aldus de verklaring, die ook door Nederland is ondertekend. Andere ondertekenaars zijn onder meer de Verenigde Staten, Australië, Canada, Duitsland, Zuid-Korea en Italië.

De verklaring stelt verder dat „het Afghaanse volk het verdient om in veiligheid, zekerheid en waardigheid te leven. Wij als internationale gemeenschap staan klaar om hen te helpen.”

05.22 - Woordvoerder Taliban roept op tot overleg

De Taliban willen betrekkingen onderhouden met de internationale gemeenschap. Een woordvoerder van de islamitische extremisten zei zondag tegen Al-Jazeera dat de Taliban de communicatielijnen die ze hebben met verschillende landen willen uitbreiden en dat ze niet willen dat Afghanistan geïsoleerd raakt.

„We vragen alle landen en organisaties om met ons aan tafel te zitten en de problemen die we hebben op te lossen”, zei woordvoerder Mohammad Naeem tegen de zender. Hij zei verder dat de Taliban snel bekend zullen maken hoe ze het land zullen gaan regeren. Volgens hem zal de groep de rechten van vrouwen en minderheden en de vrijheid van meningsuiting respecteren, maar binnen de context van de sharia, het islamitische gewoonterecht.

Een voormalig adviseur van de gevluchte Afghaanse president Ashraf Ghani zei tegen Al-Jazeera dat de buitenlandse troepen die in Kabul zijn om buitenlanders te evacueren moeten blijven totdat de Taliban hun beloftes nakomen. Om de evacuaties te ondersteunen zijn in Kabul onder meer 5000 Amerikaanse militairen en nog eens 1000 extra zijn onderweg.

04.45 - VN-topman maant Taliban tot terughoudendheid

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept de Taliban en anderen in Afghanistan op om levens te sparen en terughoudend te zijn. António Guterres zei dat kort nadat de fundamentalistische beweging de overwinning had uitgeroepen na een ongekend snelle opmars door Afghanistan.

Guterres maande de Taliban de rechten van vrouwen en meisjes te respecteren en humanitaire hulp ongehinderd toe te laten.

EU-president Charles Michel liet op Twitter weten dat „vele lessen” zullen worden getrokken uit twintig jaar militaire aanwezigheid die ontaardde in de overhaaste terugtrekking van diplomatiek en ander personeel. Hun veiligheid is nu het belangrijkst, aldus Michel. De Verenigde Staten en andere westerse landen zijn koortsachtig bezig mensen in militaire vliegtuigen weg te krijgen vanaf het vliegveld van Kabul.

04.10 - President Ghani wilde met vlucht bloedvergieten voorkomen

De gevluchte Afghaanse president Ashraf Ghani zegt in een boodschap op Facebook met zijn vertrek verder bloedvergieten in zijn land te hebben willen voorkomen. Hij vreesde voor gevechten in de straten van Kabul die levens van de bevolking in gevaar hadden kunnen brengen en tot „een grote humanitaire ramp hadden kunnen leiden.”

Ghani vertrok zondagmiddag samen met zijn belangrijkste medewerkers uit Afghanistan, naar verluidt naar buurland Tadzjikistan. Over zijn verblijfplaats deed Ghani in zijn eerste levensteken na zijn vlucht geen mededelingen. De Arabische zender al-Jazeera meldde later dat hij naar Tasjkent is gevlogen, de hoofdstad van Oezbekistan.

Hij zei in zijn boodschap te vrezen dat „talloze patriotten zouden zijn geslachtofferd en de stad Kabul zou zijn verwoest”, als hij was gebleven. Volgens zijn Facebookbericht „hebben de Taliban gewonnen.” „En nu zijn zij verantwoordelijk voor de eer, het eigendom en het zelfbehoud van hun landgenoten.”

Ook zei hij dat de Taliban voor een historische test staan: óf de naam en eer van Afghanistan verdedigen, óf andere belangen dienen. Hij ging ook in op de grote onzekerheid onder Afghanen over de toekomst. Hij riep de Taliban daarom op om plannen te maken en die met de bevolking te delen. Ghani sloot af met de boodschap ’Lang leve Afghanistan’.

03.55 - Nederland stuurt vliegtuig

Het ministerie van Defensie stuurt een militair vliegtuig om ambassademedewerkers, lokaal personeel en tolken op te halen uit Afghanistan.

De woordvoerder kon vanwege veiligheidsredenen geen andere details delen, zoals wanneer het vliegtuig vertrekt of waar het landt. Ook is niet bekend of al het ambassadepersoneel mee terugvliegt, of dat er nog enkele mensen achterblijven om de werkzaamheden voort te zetten.

Defensie stuurt het vliegtuig, omdat het steeds moeilijker wordt commerciële vluchten vanuit Afghanistan te krijgen. RTL Nieuws meldt dat het ministerie contact heeft met alle tolken die in aanmerking komen voor opvang in Nederland.

Het ministerie houdt er rekening mee dat meerdere vluchten nodig zijn. Maar of die er daadwerkelijk komen is afhankelijk van „wat mogelijk en wat nodig is”, aldus een woordvoerder.

Verschillende landen, waaronder Zweden en Duitsland, trekken al hun ambassadepersoneel terug uit Kabul. Inmiddels is ook het Nederlandse ambassadepersoneel overgebracht naar een andere locatie, bij het vliegveld van Kabul. Lange tijd was hier onduidelijkheid over, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken omwille van de veiligheid niet kon zeggen wat er gebeurde met de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad.

Defensie meldde eerder zondag dat nog steeds „alles op alles” wordt gezet om de tolken naar Nederland te halen. Van de 273 tolken die voor Nederland hebben gewerkt, zijn inmiddels zo’n 110 met hun gezinnen naar Nederland gegaan.