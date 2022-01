’Mugshot’ van Britse inbreker gaat internet over: ’Als ik hem vind, mag ik hem dan houden?’

De politie van West Yorkshire heeft een verklaring vrijgegeven waarin de verdachte wordt geïdentificeerd als Jonathan Cahill, een 37-jarige man die onlangs uit de gevangenis is vrijgelaten nadat hij een deel van zijn straf voor inbraak had uitgezeten. Naar verluidt zou hij weer een inbraak hebben gepleegd en daarom heeft hij volgens de politie „de voorwaarden van zijn vrijlating geschonden en is nu teruggeroepen naar de gevangenis.”

Maar heel veel mensen op Twitter leken zich niet te interesseren in zijn criminele geschiedenis. Het was vooral zijn uiterlijk die de aandacht trok. De lokale zender YorkshireLive liet een aantal van de opmerkingen bij het eerste bericht van de politie-afdeling zien: „Als ik hem vind, mag ik hem dan houden?” postte een persoon. Een ander schreef: „Moet makkelijk te vinden zijn, de helft van de vrouwen in West Yorkshire zal achter hem aan zitten na het lezen van deze opmerkingen.”

Eerder werd in 2018 Jeremy Meeks de „sexy crimineel” genoemd. Zijn ’mugshot’ leverde hem zelfs een modellencontact op. Hij werd in juni 2014 gearresteerd op beschuldiging van wapens in Stockton, Californië. Toen de politie zijn mugshot op hun Facebook-pagina plaatste, trok Meeks’ blik de aandacht van tienduizenden bewonderaars, die opmerkingen plaatsten als: „Hij is hot” en „Is sexy zijn illegaal?”