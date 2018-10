Student TU Delft beschuldigd van ’spionage’

Een van de teamleden gooide vanochtend vroeg zijn bagagetas in de begeleidingsauto van directe titelconcurrent Tokai uit Japan. De concurrent diende een klacht in over mogelijke spionage; de wedstrijdleiding heeft die klacht gehonoreerd en het Nederlandse team een straf gegeven.

Totaal onterecht, vindt Luka Jaksic van het Solar Team. „Onze teamgenoot was ziek en uitgeput, het was ’s ochtends vroeg. Hij vergiste zich in de teamauto’s, vrijwel identieke Toyota’s. Hij heeft meteen zijn excuus aangeboden”, zegt hij.

Dit is de Nuna9S, de supersnelle bolide van het team van de TU Delft. Ⓒ Jorrit Lousberg

Volgens Jaksic zaten in de tas gewoon reisbenodigdheden. Niet iets waarmee gespioneerd kon worden. In de auto lagen wel laptops met data van het Japanse team. „Iedereen erkent dat het een foutje was en dat er niets is gebeurd. Maar het had niet mogen gebeuren, zegt de wedstrijdleiding. Daarom krijgen we toch straf.”

Nu geen winnaar

Het team rijdt al zes dagen dwars door Zuid-Afrika met de ’Nuna9S’, van Pretoria naar Kaapstad. De bedoeling is dat de teams zoveel mogelijk kilometers maken. De hele race is zo’n vierenhalfduizend kilometer. „Bij ons wordt nu 116 kilometer van het totaal afgetrokken. Daarmee verliezen we onze eerste plaats. En met nog maar een dag te gaan, wordt het bijna onmogelijk om dat verschil nog goed te maken.”

Uitgerekend het Japanse Tokai dreigt er met de winst vandoor te gaan. „Het was echt een klap in ons gezicht vanochtend, iedereen zat er doorheen. We hebben hier anderhalf jaar van ons leven in gestopt”, zegt Jaksic. Maar inmiddels is de strijdlust weer terug. „We gaan toch alles op alles zetten om het verlies goed te maken. Iedereen staat weer op scherp.”

Geheim wapen

De race was de afgelopen dagen al loodzwaar. Noodweer, weggewaaide tenten en zieke teamleden, niets bleef het Nederlandse team bespaard. Morgen is de laatste dag van de Zuid-Afrikaanse zonnerace, met nog een flink deel door de bergen.

Daar hoopt het Nuon Solar Team van te profiteren. „We hebben een geheim wapen. Daar hebben we al eerder veel achterstand mee goed gemaakt. Onze intelligent cruise control. Die houdt rekening met het stijgen en dalen in de bergen. En kan ons zo energiezuinig mogelijk door de laatste etappe helpen. Het wordt moeilijk, maar we vechten voor die laatste kans.”