Ooggetuige Weert: ’Verdachte wilde bos in vluchten’

„Het was onwerkelijk. Ineens ben je getuige van een grote operatie”, zegt de man die liever anoniem blijft. „Plots was er actie aan allerlei kanten. Ik zag dat het busje eerst klem werd gereden door een andere bus en een dikke Audi. Daarna kwamen aan alle kanten zwaarbeveiligde mannen met helmen en kogelvrije vesten aangerend.”

Volgens de ooggetuige was het overduidelijk een voorbereide actie. „De mannen werden tegen de grond gewerkt, want aanvankelijk verzetten ze zich. Korte tijd later hoorde ik weer schoten. Een van de verdachten probeerde het bos in de vluchten, dat aan de parkeerplaats ligt. Maar overal stonden mensen strategisch opgesteld, dus er was geen ontkomen aan. Ik zag dat een van die verdachten gewond was geraakt, dus dat moet degene zijn die is neergeschoten.”

De politieactie ging ontzettend snel, vertelt de man ontdaan. „Plots hing er ook een helikopter in de lucht. Het leek allemaal heel chaotisch, maar het was tegelijkertijd heel gecoördineerd. En voor je het wist werden de mannen afgevoerd en was het weer voorbij. Het was vreemd, het leek wel een film. Ik had op dat moment geen idee van de impact van de actie.”

Na korte tijd werd hij weggestuurd. „Aanvankelijk ben ik rustig blijven kijken, maar na een tijdje kwam er iemand op me af om te zeggen dat ik moest wegwezen. Er werd natuurlijk geschoten dus dat snapte ik wel.”

Eenmaal thuis kreeg de man pas door wat hij had gezien. „Toen werd duidelijk dat er terreurverdachten waren aangehouden en drong het echt tot me door wat ik gezien heb en wat de impact er van was”, aldus de ooggetuige.