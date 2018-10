12 jaar cel geëist voor moord garagehouder

AMSTERDAM - Tegen de 47-jarige Pieter K. is vrijdag in hoger beroep een celstraf van twaalf jaar geëist voor het beroven en doden van een garagehouder uit Alkmaar in 1997. Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden in een auto in Schagen. De dag ervoor was de garagehouder met twee mannen, die zich voordeden als klanten, vanuit zijn bedrijf vertrokken om een proefrit te maken.