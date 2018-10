Drie verdachten moord journalist Slowakije

Ⓒ AFP

BRATISLAVA - De Slowaakse staatsaanklager heeft drie verdachten in staat van beschuldiging gesteld voor moord met voorbedachten rade op de journalist Jan Kuciak en zijn verloofde. De 27-jarige Kuciak, die veel over corruptie en politiek in Slowakije had geschreven, werd in februari vermoord samen met zijn even oude verloofde Martina Kusnirova.