Woningen in de as gelegd na grote brand in Eindhoven

De brandweer werd zondag iets na 06.30 uur gewaarschuwd over een schuurbrand aan de Cornelis Trooststraat. Toen de eerste eenheden arriveerden, constateerden ze dat ook al een woning in brand stond en dat dit vuur was overgeslagen naar de buren. „Zo snel is het gegaan”, aldus de woordvoerder.

De brand ontstond vermoedelijk inderdaad in een schuur en de schuren links en rechts zijn er ook bij betrokken geraakt, vertelt de zegsman. „Uiteindelijk is het vuur via een veranda naar een woning overgeslagen en zijn toen vervolgens ook andere woningen in brand komen te staan.” Van de in totaal vier schuurtjes die in brand hebben gestaan, zijn de meeste grotendeels verwoest.

Rook

Een persoon die wat rook had ingeademd, is door ambulancepersoneel nagekeken, maar had geen verdere hulp nodig. De brandweer onderzoekt de oorzaak nog en bekijkt ook hoe het kon dat het vuur zo razendsnel om zich heen greep. „Wij willen er ook van leren en kijken of we advies kunnen gaan geven om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen.”