Overgang twintig jaar uit te stellen

Het lichaam wordt ’voor de gek gehouden met een implantaat van weefsel van de baarmoeder in de oksel’ zo schrijft The Times. De biologische klok in je lijf denkt dat je veel jonger bent.

Negen vrouwen zouden de operatie inmiddels hebben gehad. De ingreep, die aan vrouwen tot veertig jaar oud wordt aangeboden, kost ruim 8.000 euro.

Volgens de krant zal de ingreep door miljoenen vrouwen worden omarmd. Het betekent tientallen jaren uitstel van psychologische problemen, pas jaren later minder zin in seks, nachtelijk zweten en stemmingswisselingen.

Ook botontkalking en hartproblemen kunnen hiermee worden uitgesteld.

Of twintig jaar uitstel ook betekent dat je tot je zestigste baby’s kan krijgen staat nog niet vast.

De 33-jarige Dixie-Louise Dexter heeft de ingreep ondergaan. Ze zou door een ziekte voortijdig de overgang ingaan.

Professor Christiani Amorim, 48, van de Universiteit Leuven heeft de ingreep bedacht toen zij zag hoe haar moeder worstelde met de overgang.