’Topfunctionaris die tegen Trump getuigde is Witte Huis uitgezet’

Het vertrek van Vindman komt niet als een verrassing. Trump had al duidelijk gemaakt „niet blij” te zijn met de officier. Die legde vorig jaar in het Huis van Afgevaardigden een kritische verklaring af over een omstreden telefoongesprek dat Trump voerde met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski.

Vindman verklaarde destijds dat hij zijn „oren niet kon geloven” toen hij het gesprek tussen de leiders hoorde. Trump vroeg Zelenski onder meer om een onderzoek in te stellen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. Dat leidde tot een aanklacht wegens machtsmisbruik. De Senaat sprak de president deze week vrij.

Vindman zou vrijdag, twee dagen na de vrijspraak van Trump, naar de uitgang van het Witte Huis zijn begeleid. Zijn advocaat zegt dat het voor alle Amerikanen duidelijk zal zijn waarom de luitenant-kolonel zijn baan kwijt is. „Hij kreeg het verzoek te vertrekken omdat hij de waarheid sprak.”

Ook tweelingbroer is functie kwijt

Ingewijden zeggen dat mogelijk nog meer functionarissen hun posities bij de Nationale Veiligheidsraad gaan verliezen. Zij zouden de indruk hebben gewekt niet loyaal te zijn aan Trump en daarom worden overgeplaatst.

Ook de tweelingbroer van Vindman, Yevgeny Vindman, is naar verluidt zijn functie kwijt. Hij was als jurist verbonden aan de belangrijke adviesraad van het Witte Huis.