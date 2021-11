’Onschuldige stagiair werd meermalen van dichtbij beschoten’

Binnenland

Dertig jaar cel voor brandmoord Breda

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 53-jarige Janie H. in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moord op de 49-jarige garagehouder Ger van Zundert in Breda. Het slachtoffer werd op 8 april 2019 in een garagebox mishandeld, vastgebonden op een stoel en vervolgens in brand gestoken. D...