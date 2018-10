Identiteit vijf terreurverdachten bekend

’De spil’

Dat meldt de NOS. De mannen beraamden volgens het Openbaar Ministerie een grote terroristische aanslag in Nederland. Hardi N. was daarbij ’de spil’ binnen het netwerk. De geboren Irakees wilde in 2014 uitreizen naar Syrië om zichzelf daar aan te sluiten bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Hij kreeg daarvoor 3 maanden cel, waarvan 21 maanden voorwaardelijk.

Tot zijn arrestatie werkte N. als vreemdelingenbewaarder bij justitie. Volgens de Nederlandse Omroep is hij gescheiden, heeft hij een dochter van zes en had hij schulden toen hij uit de gevangenis kwam.

Na de veroordeling en het verblijf in het gevang, wordt Hardi N. behandeld aan een posttraumatische-stresstoornis. Volgens de reclassering ging N. in 2016 twijfelen aan zijn kennis en strenge opvattingen over zijn geloof. Hij wilde zich daarom opnieuw verdiepen in de islam om zo een ’nieuwe start te maken’. Volgens de NOS hielp de reclassering N. aan een theologisch deskundige waarmee hij wekelijks op gesprek ging.

Student Amir

De jongste verdachte is de 18-jarige Amir. Hij woont zo’n 700 meter van het ouderlijk huis van N. vandaan in de Arnhemse wijk Presikhaaf. De tiener volgde de opleiding maatschappelijke dienstverlening.

Zijn moeder is van oorsprong Pools, zijn vader Egyptisch, zo vertelde zijn moeder aan de NOS. Amir liet haar nooit merken dat hij negatief denkt over de Nederlandse samenleving, verklaarde ze.

Syriëgangers Nadeem en Wail

In de Arnhemse wijk Vredenburg woont de 26-jarige Nadeem S. In de zomer van 2015 werd hij samen met de 21-jarige Wail el A. opgepakt bij de grens van Syrië. Ook El. A komt oorspronkelijk uit de Gelderse stad, maar woont inmiddels in Rotterdam. De mannen kregen 2 en 3 jaar cel voor hun reis richting Syrië. De zaken lopen nog in hoger beroep.

El A. is een bekende van de politie. Hij werd vorig jaar opgepakt op vliegbasis Volkel, waar hij als grondwerker verdachte foto’s maakte. Op basis van de beelden concludeerde het Openbaar Ministerie uiteindelijk dat hij niets strafbaars had gedaan.

Morat M.

Over de 21-jarige Morat M. is nog het minst bekend. Hij werd donderdag opgepakt in zijn woning in Vlaardingen. Het NRC schreef dat er in 2014 een 17-jarige talentvolle kickbokser deel uitmaakte van een jihadistisch netwerk dat gedeeltelijk actief was in het Arnhemse Presikaaf.