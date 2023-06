Vrouw al eerder gearresteerd Lichaam gevonden in woning Elst is van 57-jarige vermiste man

Ⓒ Persbureau Heitink

ELST - Het lichaam dat op 23 mei werd gevonden in een woning aan het Colosseum in Elst is van een 57-jarige vermiste man, zo bevestigt de politie dinsdag berichtgeving van De Gelderlander. De inwoner van Elst was sinds september vorig jaar zoek.