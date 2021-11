Leden ChristenUnie willen geen 2G en toegangsbewijs voor niet-essentiële winkels

Ook de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar niet-essentiële winkels ziet een meerderheid van de leden niet zitten. Dat laatste is opvallend. De CU stemde in met wetgeving die deze uitbreiding mogelijk maakt.

Anders ligt dat vooralsnog bij de optie 2G. Hiertegen heeft de CU ’principiële bezwaren’, zo zei Kamerlid Mirjam Bikker afgelopen week tijdens een debat. Toch durfde zij niet vooraf al een blokkade op te werpen tegen de mogelijkheid van maatregelen die alleen ongevaccineerden zullen treffen. De pandemie is zó onvoorspelbaar. „Ik zal niet zeggen ’never nooit niet’.” Het partijbestuur had tegen de motie geadviseerd om uitbreiding van de coronapas te blokkeren.

De stemming tijdens het congres maakt het voor de CU-fractie niet makkelijker op. De regeringspartij onderhandelt momenteel met VVD, CDA en D66 over de vorming van een nieuw kabinet. Het huidige demissionaire kabinet, dat uit dezelfde partijen bestaat, wil het coronatoegangsbewijs op meerdere fronten uitbreiden, al stevent het kabinet voorlopig eerder af op verlenging of verzwaring van de halve lockdown dan op uitbreiding van de coronapas.

2G zou kunnen gaan gelden op plekken waar mensen per definitie dicht op elkaar staan en waar het risico op een besmetting hoog is, zoals evenementen of festivals. Met een negatieve test zou je dan geen toegang meer kunnen krijgen. Leden tijdens het congres uitten hartenkreten tegen 2G. De maatregelen zou ’angst en wantrouwen’ bevorderen, net als de ’tweedeling’ in de maatschappij. Bovendien is dit precies de ’drang en dwang’ die we bij vaccinatie niet willen, zo klonk het.

1G-beleid

Als alternatief hiervoor had Bikker een 1G-beleid voorgesteld: iedereen vooraf aan een evenement testen, of je nu gevaccineerd bent of niet. „Het moet wel uitvoerbaar zijn”, hield Bikker een slag om de arm. Tijdens het congres werd Bikker door de leden geprezen om haar voorstel.

Toch werd ook onder de CU-leden de soep niet zo heet gegeten als hij werd opgediend. Een oproep om niet toe te treden tot een kabinet waarin uitbreiding van de coronapas of het instellen van maatregelen tegen ongevaccineerden ’een serieuze optie’ is, kreeg net geen meerderheid.